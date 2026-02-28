El Trasmapi HC Eivissa asalta Sevilla y tumba al líder

El Trasmapi HC Eivissa logró este sábado una victoria de oro y prestigio (28-33) en su visita al líder, el BM Proin Triana, que llegaba a la cita con doce victorias consecutivas y vio truncada su racha ante la gran defensa de los pitiusos. Los ibicencos supieron sufrir y mostrar personalidad en los momentos calientes del partido para firmar su cuarto triunfo consecutivo y meterse en puestos de play-off: quintos con 26 puntos.

El equipo de Geno Tilves saltó mandón al Centro Deportivo Amate, consciente de que conceder ventajas al líder podía resultar letal. Los ibicencos apretaron atrás desde el inicio ante un conjunto que cuenta en sus filas con campeones del mundo como Montoro y lograron una pequeña renta de dos goles. Sin embargo, el equipo local reaccionó con rapidez y le dio la vuelta al marcador gracias al acierto de Montoro, autor de tres de los primeros cinco tantos sevillanos.

El líder fue creciendo con el paso de los minutos y alcanzó una ventaja de cuatro goles (10-6), cimentada en una defensa sólida desde la que castigó al contragolpe a un Trasmapi que atravesaba sus peores momentos. Geno Tilves tuvo que frenar la sangría con un tiempo muerto que surtió efecto inmediato: los ibicencos apretaron los dientes atrás, redujeron la brecha a un solo gol y obligaron a Víctor Montesinos a detener el encuentro ante la rebelión visitante.

Ambos equipos se enzarzaron entonces en una batalla de alto nivel, una oda al balonmano con defensas intensas, brega y mucha calidad. En ese intercambio de golpes salió mejor parado el Proin, que se marchó al descanso con una ventaja mínima de dos tantos (17-15), dejando todo abierto para la segunda mitad.

El Trasmapi salió mejor tras el paso por vestuarios y consiguió darle la vuelta al partido, sembrando el nerviosismo en la grada y forzando un nuevo tiempo muerto local. Los ibicencos estaban firmando un encuentro sobresaliente y rozaban la campanada en casa del líder, aunque el talento del guardameta sevillano evitó que la brecha fuera mayor en los momentos más delicados.

Cada vez que Triana anotaba y parecía acercarse, el HC Eivissa respondía con personalidad. Los pitiusos fueron un muro en defensa y supieron interpretar cuándo era el momento de golpear a su rival, que, aunque por momentos parecía noqueado, nunca se desenganchó del partido gracias a la calidad individual de sus jugadores.

Conscientes de que en ataque estático no encontraban soluciones, los sevillanos intentaron convertir el choque en un correcalles, pero los insulares no cayeron en la trampa. Garajonay sostuvo a los suyos y permitió llegar a los últimos diez minutos con una ventaja visitante de dos goles (26-28).

El Trasmapi debía confirmar las excelentes sensaciones mostradas durante todo el encuentro ante un rival que quemó sus últimas naves en busca de la remontada. Entonces apareció Marc Ferré con un golazo que colocó a los insulares tres arriba y obligó a Montesinos a pedir tiempo muerto.

El líder, que acumulaba doce jornadas sin perder, reaccionó herido en su orgullo e intentó acercarse en el marcador. Pero las paradas decisivas de Brito —inconmensurable bajo palos una vez más—, la defensa espartana de los pitiusos y su sangre fría en ataque terminaron por cortar la racha del Proin y hacen soñar a un Trasmapi que acecha el play-off tras encadenar su cuarta victoria consecutiva.