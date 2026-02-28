La SD Portmany se da un festín y el Inter Ibiza roza el 'play off'

Fin de semana plagado de buenas noticias para los equipos pitiusos en Tercera RFEF. La SD Portmany se reivindicó en el Municipal tras ganar con autoridad por 3-0 al Cardassar, octavo clasificado y que no perdía fuera de casa desde hace un mes, para alejarse aún más del descenso. El Inter Ibiza, por su parte, logró su tercera victoria consecutiva en el feudo del colista Collerense al imponerse por 1-2 y se coloca a un punto del Constancia, que marca puestos de play off de ascenso con un partido menos.

El conjunto dirigido por Lolo Paniza buscaba una victoria que aportara seguridad y confianza al grupo tras la derrota por la mínima que cosechó hace una semana ante el líder Manacor y que cortó la buena dinámica de dos triunfos seguidos. Enfrente llegaba un Cardassar que había ganado los dos últimos enfrentamientos ante las dos escuadras que marcan zona de descenso, Rotlet Molinar y Collerense, y buscaba llevarse los tres puntos de Sant Antoni.

Aunque el partido se mantuvo con las tablas iniciales al descanso, llegó el turno de la nueva incorporación de los sanantonienses en el mercado invernal, Santi Alzate, que materializó el primero de los locales a los 47 minutos de juego. El tanto revitalizó a una SD Portmany que volvería a encontrarse con el gol por medio de Isaac Kehinde tan solo nueve minutos después.

Con una renta amplia y el público de su lado, los 'portmanyins' colocarían la guinda al pastel con el tercer y definitivo gol, obra de Álex Romero en el descuento para certificar el triunfo y colocar a su equipo en la decimoquinta posición con 24 puntos, cada vez más lejos del descenso.

El Inter Ibiza suma y sigue

Las buenas noticias se siguieron dando en Coll de Rabasa, donde el Inter Ibiza buscaba su tercer triunfo consecutivo y reafirmar las excelentes sensaciones que estaba brindando el equipo tras un final de año algo más atascado. El Collerense, por su parte, buscaba dar una alegría a su afición en una temporada más que aciaga.

Sin embargo, los interistas golpearon primero. Antonio hizo el primero de los ibicencos a los treinta minutos de juego para poner tierra de por medio en el marcador. Sin embargo, la réplica mallorquina llegaría doce minutos después, cuando Álvaro Jiménez establecería la igualada para dejar en tablas electrónico justo antes del descanso.

El Inter Ibiza no se amilanó ante la reacción local y, con un arranque de coraje y solidez, volvió a adelantarse por medio de Guido en el minuto 76. El tanto noqueó al Collerense, que vio como otro equipo se llevó los puntos de su campo y que, en esta ocasión, sería un conjunto ibicenco que se llevó la triunfo y que confirma su situación de dulce en la competición, en la que se coloca séptimo, a tan solo un punto de los codiciados puestos de play off. El sueño es posible.