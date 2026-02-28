La SD Ibiza quiere seguir teniendo fe en Alcoy

La SD Ibiza afronta otro duro examen este domingo a las 11.30 horas en El Collao. El conjunto que dirige Raúl Casañ se medirá a un Alcoyano que es octavo en la tabla clasificatoria y que tan solo ha caído en dos ocasiones en su feudo, con el objetivo de alejarse del playoff de permanencia, a tan solo dos puntos y que ocupa actualmente el Valencia Mestalla.

Diego Jiménez y Carlos Gilbert no podrán formar parte del grupo por sanción y se suman a las bajas de Pipe, Andrada y Mario Riquelme, que aún se encuentran en sus respectivos procesos de recuperación. Además, Fernando Vargas sigue recuperándose de su esguince de rodilla y seguirá alejado de los terrenos de juego, motivo por el que Álex Sánchez volverá a apuntar a la titularidad en el ataque ibicenco. Edu Frías será una de las bajas más sensibles de los rojillos y no podrá estar bajo los palos en Alcoy tras sentirse resentido de su rodilla.

«En 30 minutos nos aniquilaron». Así resumió Casañ, técnico de Sa Deportiva, la mala primera parte que tuvo el equipo el pasado domingo ante el Sant Andreu, en la que el conjunto catalán se marchó 0-3 al descanso en el Municipal de Sant Rafel. Y es que pese al gran potencial ofensivo que desplegaron los quatribarrats, lo cierto es que se le vieron las costuras a una escuadra que se vio superada en todas las facetas de juego durante la primera mitad y que cambió de cara tras el descanso, después de anotar un gol y fallar un penalti que pudo mantener vivas las esperanzas de los rojillos.

Mantener el resultado, asignatura pendiente

Asimismo, los ibicencos afrontarán un nuevo choque fuera de su estadio con la intención de lograr algo positivo que permita dar pasos en firme hacia la permanencia en la categoría. Una intención que, si bien es lícita, no ha sido suficiente para lograr la victoria en los últimos dos duelos como visitantes. Lo que podrían haber sido dos valiosos triunfos en Porreres y Torrent, terminaron convirtiéndose en dos empates 'in extremis' que dejaron un sabor agridulce en los pitiusos que, en muchas ocasiones, dejan buenas sensaciones cuando llega el momento de salir de la isla.

El enfrentamiento en Alcoy volverá a medir las garantías y la solidez de un equipo cada vez más mermado por las bajas, pero que siempre consigue sobreponerse a los reveses inesperados que presenta la 2ª RFEF. La gran temporada que está cuajando Sa Deportiva no se ha visto refrendada en algunos resultados, donde la falta de experiencia y algunos errores puntuales han condenado a una escuadra que ha merecido más en varios partidos de la presente competición.

Enfrente estará un Alcoyano que busca la revancha tras el 1-0 de la primera vuelta, en el que fue el primer triunfo de la SD en el Municipal. «Es un campo muy difícil, en el que su gente aprieta mucho y competiremos contra un equipo que viene con varios jugadores de Primera RFEF», explica Casañ sobre su rival de este domingo.

Y es que los números hablan por sí solos: el conjunto alicantino es el segundo equipo que menos goles ha anotado, pero el segundo que menos ha recibido, solo por detrás del líder Poblense. Estos números le han colocado en un valioso octavo puesto que le posiciona como uno de los rivales más sólidos y férreos a los que la SD Ibiza se va a enfrentar esta temporada