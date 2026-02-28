El San Pablo-Eivissa recibe un serio correctivo ante las líderes

El San Pablo-Eivissa recibió una dura goleada (1-8) durante la tarde de este sábado ante el Estrela Futsal en el pabellón de Es Pratet. Aunque las ibicencas se adelantaron en el marcador, lo cierto es que se vieron avasalladas por un equipo que lidera la categoría y que desplegó todo el potencial ofensivo que es capaz de ofrecer.

El encuentro comenzó con un gesto de reconocimiento de ambos equipos, que hicieron el pasillo al equipo cadete del San Pablo tras su consecución de la Copa. Las ibicencas comenzaron el choque con dos nuevas incorporaciones sentadas en el banquillo: Sofía Schell, ala-pívot argentina, y Jessica Yern, ala procedente del CD Ibiza futsal que llega para reforzar el ataque turquesa.

El partido en Es Pratet no pudo empezar mejor para las aspiraciones de las ibicencas. Faty Villar, quién si no, clavó el primero con un disparo ajustado al palo derecho para certificar el 1-0 ante las líderes y mantener la ilusión viva.

Remontada y dominio gallego

Sin embargo, las visitantes no cedieron y las constantes llegadas sobre la portería de Paola terminaron en el empate, esta vez tras un error de Lucía en la salida de balón y que terminaría resolviendo María León (1-1). Dos minutos después, la remontada sería un hecho después de un disparo espectacular de Rafinha que entró por la escuadra izquierda (1-2) y que adelantaría a las gallegas.

No contenta con la remontada, la brasileña colocó el tercero en la siguiente jugada para abrir aún más la herida y colocar el tercero. Jeni haría el cuarto y Sergio Oruj, técnico del San Pablo, se vio obligado a pedir tiempo muerto. La reacción local llegó por medio de Larissa y Faty, que no lograron acortar distancias con sendos remates sobre el arco de las visitantes. Sara marcaría el quinto en otro mano a mano y seguiría reivindicando el potencial ofensivo de las gallegas.

En la segunda mitad, ambas escuadras dispusieron de innumerables ocasiones para ampliar el marcador. Sin embargo, parecía que el gol solo estaba reservado para Rafinha, que aprovechó una salida de Nuria para anotar el sexto desde su propio campo con un disparo largo y preciso. Poco premio recibió el San Pablo, que no estuvo acertado de cara a portería y vio cómo llegaba el séptimo de Jeni para las gallegas.

Pese al mal resultado, no todo era negativo. Yern y Schell disputaron sus primeros minutos con la elástica turquesa y mostraron el potencial ofensivo que son capaces de ofrecer con varias llegadas peligrosas y buenas combinaciones con sus compañeras. Sara cerraría el marcador con el definitivo 1-8, que puso el broche a un partido en el que el San Pablo-Eivissa chocó con la realidad y recibió un duro correctivo por parte de las líderes indiscutibles.