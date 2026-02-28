El Ibiza Rugby Club termina invicto la Liga Balear y ya mira al 'play off' de ascenso

El Ibiza Rugby Club ha echado el cierre por todo lo grande a la Liga Balear con otra gran victoria sobre el Menorca T.R.U.C. por 3-34, en un partido que se jugó durante la mañana de este sábado y que certifica la condición de campeón que el equipo ibicenco ya consiguió hace unas semanas y que culmina una competición impoluta con ninguna derrota y excelentes actuaciones sobre el verde.

Con este triunfo, toca esperar a los playoff de acceso a la División de Honor, donde el club pitiuso luchará por el ansiado ascenso. Sin embargo, el próximo compromiso serio del cuadro ibicenco llegará en dos semanas con la Copa Balear, donde el conjunto de Ilie Vacar buscará refrendar su potencial con otro título que abultaría aún más una temporada histórica.

El encuentro en tierras menorquinas no tardó en decantarse para las lagartijas, que al descanso se marcharon con un resultado de 3-22 gracias un gran Sammartino, que logró diez puntos para los suyos y fue el máximo anotador del partido junto a Facu Lazarte, también con dos ensayos anotados. Nico Miranda, con una transformación, y William Hart, con un ensayo, cerraron el definitivo 3-34 que confirmó el poderío de los ibicencos.

«Hemos cerrado un ciclo»

«Aunque parece que ha habido mucha diferencia por el marcador, ha costado ganar y ellos han plantado cara porque tienen un equipazo», reconoce Vacar, técnico del Ibiza Rugby Club, que destacó la gran labor de los suyos «en la disciplina» y «la transmisión de balón», señala. El preparador ya tiene claro el próximo objetivo: «Con este título hemos cerrado un ciclo, y ahora vamos a por lo grande, el ascenso, porque los jugadores se han adaptado muy rápido a lo que queremos hacer y se lo merecen».

El Ibiza Rugby Club culmina el gran trabajo que lleva haciendo durante toda la temporada, pero ya está con la cabeza enfocada en lo más difícil, un playoff que determinará si los ibicencos alcanzarán o no la División de Honor de rugby y elevar aún más el deporte local en la isla. «Necesitaremos el apoyo de toda la isla para conseguirlo», pide Vacar.