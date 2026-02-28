La cantera del fútbol balear toma las islas de Ibiza y Formentera

El fútbol base balear volvió a vestirse de fiesta este fin de semana con la celebración en Ibiza del Torneig Interilles de selecciones insulares, una cita que reúne a Mallorca, Menorca e Ibiza-Formentera y que convierte durante dos días a los más jóvenes y a las islas de Ibiza y Formentera en el epicentro del deporte balear.

El torneo arrancó el sábado con partidos repartidos entre Es Putxet y Formentera, en una jornada marcada por el buen ambiente en las gradas, el respeto entre rivales y la ilusión de decenas de niños y niñas que defendieron los colores de su isla con orgullo y responsabilidad.

En categoría Sub-14 masculina, Mallorca y Menorca firmaron un empate sin goles en Formentera en un duelo muy equilibrado, con alternancia en el dominio y mucha intensidad. En la Sub-16, Ibiza-Formentera y Menorca también empataron (1-1) en Es Putxet en un partido vibrante, competido hasta el final y con momentos de gran nivel pese a la juventud de los protagonistas.

La primera gran alegría local llegó en la Sub-12 femenina, donde el combinado pitiuso se impuso por 2-0 a Menorca en Es Putxet, mostrando orden, verticalidad y una gran madurez competitiva. En la Sub-12 masculina, el empate sin goles entre Menorca y el plantel formado por jugadores pitiusos se resolvió desde el punto de penalti, donde los locales estuvieron más acertados, desatando la celebración de jugadores y familiares en una imagen que resume perfectamente el espíritu del torneo.

En Formentera, la Sub-14 femenina dejó otro partido emocionante, con victoria de Mallorca por 2-1 frente a Menorca, en un choque igualado que se decidió por pequeños detalles.

Más allá de los resultados, el Interilles volvió a demostrar su verdadera dimensión. No se trata solo de competir, sino de convivir, de compartir vestuario con jugadores de otros clubes de la isla, de medir fuerzas con rivales a los que no se suele ver durante la temporada y de aprender a gestionar emociones en un contexto diferente. Representar a tu isla, escuchar tu nombre por megafonía y sentir el apoyo desde la grada es un paso más en la formación deportiva y personal de estos jóvenes futbolistas.

La jornada del sábado también estuvo marcada por un contratiempo logístico. La selección Sub-16 de Mallorca no pudo volar por la mañana debido a problemas en su avión y tuvo que retrasar su desplazamiento hasta el atardecer. Por ello, disputará todos sus encuentros durante la jornada del domingo, que se presenta maratoniana.

El torneo se cerrará este domingo con diez partidos repartidos entre tres escenarios: cuatro en Es Putxet, cuatro en Formentera y dos en Can Misses II. Un despliegue organizativo importante para una cita que simboliza la unión del fútbol balear y el compromiso de federaciones, clubes y familias con el deporte formativo.