El Trasmapi HC Eivissa mide su ambición ante el líder

El Trasmapi HC Eivissa afronta este sábado una de esas citas marcadas en rojo en el calendario. El conjunto que dirige Geno Tilves visita a las 19.30 horas el Centro Deportivo Amate para medirse al Proin Triana, líder intratable de la División de Honor Plata, en el partido más atractivo de la jornada 22.

Duelo de altos vuelos en Sevilla. Sexto clasificado con 24 puntos y a solo dos del play-off de ascenso, el cuadro ibicenco tendrá la complicada misión de rascar algo positivo en una pista que esta temporada se ha convertido en un fortín. El líder lo ha ganado todo en casa y aterriza en la cita con 12 victorias consecutivas en el bolsillo.

Para encontrar la última derrota de los sevillanos hay que remontarse al 9 de noviembre, fecha en la que cayeron por última vez en Santander ante el Sinfín (32-27). Desde entonces, los andaluces han impuesto un ritmo demoledor que les ha permitido dominar la clasificación con 36 puntos, seis más que su inmediato perseguidor, Agustinos Alicante.

Pero el Trasmapi no viaja a Andalucía de comparsa. Todo lo contrario. El equipo pitiuso atraviesa su mejor momento del curso tras enlazar tres triunfos de prestigio ante rivales de entidad como Sinfín Santander (29-25), Benidorm (29-38) y OAR Coruña, a quien infligió un severo correctivo el pasado fin de semana en Sa Blanca Dona (36-24). Una dinámica que ha disparado la confianza del vestuario y que le ha permitido escalar hasta la sexta plaza.

Además, los números a domicilio invitan al optimismo. El HC Eivissa es el tercer mejor visitante de la categoría, con 12 puntos sumados en diez jornadas lejos de la isla. Un dato que refuerza la idea de que este equipo compite allá donde va. En la memoria aún está el partido de la primera vuelta, resuelto por la mínima (26-27) en Sa Blanca Dona. Un duelo igualadísimo que se decidió en los instantes finales por pequeños detalles y que dejó la sensación de que el Trasmapi HC Eivissa podía mirar de tú a tú al gigante sevillano, conjunto que ascendió hace dos temporadas desde Primera Nacional.

Geno Tilves no escondió la dificultad del reto en la previa: «Visitamos al líder, que lleva sin perder desde noviembre. Es un equipo con una plantilla hecha para ascender, se han reforzado mucho, tienen gente muy experta que compite muy bien, cuentan con campeones del mundo y están haciendo una gran temporada. Tienen mucho gol, juegan muy bien con el pivote y ponen un ritmo muy alto. Será un partido muy complicado. Vamos a intentar aprovechar la buena dinámica que llevamos y ver si somos capaces de gestionar bien la defensa y minimizar errores».

Prueba de fuego para un Trasmapi HC Eivissa que quiere demostrar que lo suyo no es una racha pasajera, sino una candidatura seria a pelear por algo grande.