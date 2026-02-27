El kickboxing de Ibiza salta a la escena nacional en Santander

Tres luchadores del Centro Multidisciplinar Budoka Ibiza, integrados en la escuela de tecnificación de la Federación Balear de Kickboxing i Muaythai, viajan este fin de semana a Santander para disputar la Star League, considerada la primera liga oficial de kickboxing de 2026 y una de las competiciones más prestigiosas del panorama nacional, con más de 400 participantes.

La representación ibicenca estará formada por tres jóvenes promesas con aspiraciones a títulos baleares y nacionales oficiales. Al frente de la expedición estará Juanjo Ramón como coach, mientras que la campeona Gabriela Dorado también viajará con el equipo, aunque en esta ocasión lo hará como árbitra nacional debido a una lesión que le impide competir.

La favorita

Especial atención merece Olivia Rodríguez, vigente campeona de la Star League 2025 y doble medallista (oro y plata) en Light Contact y Kick Light en la pasada edición. La ibicenca competirá en categoría cadete mayor -55 kilos, en las modalidades de Light Contact y Kick Light, partiendo como una de las claras aspirantes al podio.

Junto a ella estarán Pedro Giménez, en categoría cadete menor +47 kilos, modalidad Kick Light, y María Campos, en categoría cadete menor -65 kilos, modalidad Kick Light. Los tres deportistas forman parte del programa de seguimiento y tecnificación de la federación balear, donde trabajan con "protocolos específicos de preparación técnica, física y psicológica orientados al alto rendimiento".

Mario Segovia, director de la escuela FBKM, lo tiene claro: "Todos parten con posibilidades reales de traer medallas para Ibiza. El trabajo técnico, físico y psicológico que se está realizando ha demostrado su eficacia. De aquí han salido medallistas europeos y mundiales como Desirée Planells, Jordi Marí o Gabriela Dorado, entre otros, incluso en luchadores que debutaban en competiciones de máximo nivel como esta".

La expedición ibicenca afronta la cita con "ambición y confianza", consciente de que la Star League supone un escaparate nacional de primer nivel y una oportunidad para seguir consolidando el crecimiento del kickboxing pitiuso y balear.