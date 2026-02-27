Can Guerxo acogerá el II Open Nacional de Bàsquet DI 3X3

La Federación de Deportes Adaptados de las Islas Balears (Fesaib), en colaboración con el Consell de Ibiza y el Govern, organizará el II Open Nacional de les Illes Balears Bàsquet 3x3, que se llevará a cabo este sábado a partir de las 17 horas, y el domingo a las 10 horas la fase final, en el Pabellón Can Guerxo.

El torneo, enmarcado en el programa de actividades para conmemorar el Día de les Illes Balears el próximo 1 de marzo, contará con tres equipos (Vibra Rosa, Vibra Blanc y Vibra Blau) del Cric ses Salines que estarán formados por personas con diversidad intelectual, más siete equipos procedentes del resto de islas.

El sábado se llevarán a cabo todos los encuentros correspondients a la fase regular, que estará dividida por dos grupos de cinco equipos, de los que saldrá el cuadrante de la fase final que se disputará el domingo y que comenzará con los cuartos de final. La competición dará el broche final con la entrega de trofeos a los tres primeros clasificados y de medallas a todos los participantes.

Con esta segunda edición del torneo baloncestístico, se da un paso más hacia el desarrollo del deporte adaptado en la isla, que tiene en equipos como el Cric Ses Salines uno de sus mayores impulsores en la isla de Ibiza.