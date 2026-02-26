El Trofeo Fiestas Patronales reúne a 80 regatistas en una intensa cita de vela ligera en Ibiza

El Trofeo Fiestas Patronales de Vela Ligera volvió a confirmar este fin de semana su condición de clásica en el calendario náutico insular, con la participación de cerca de 80 deportistas procedentes de los cuatro clubes de Ibiza. La competición, celebrada en las modalidades de ILCA, Windsurf y Optimist, congregó a regatistas de distintas edades y niveles, desde las categorías de iniciación hasta las más avanzadas. A lo largo del fin de semana se completaron un total de cinco mangas, que sirvieron para definir las clasificaciones finales en cada categoría.

En windsurf Techno Sub13, el triunfo fue para Miquel Castelló (CN Sant Antonio), seguido por Noah Colomar (CN Santa Eulalia) y Jesús de Bas (CN Santa Eulalia). En Techno Sub15, Jan Vallvey (CN Sant Antonio) se impuso por delante de Luca Siquier y Mateo Del Rincón, ambos del CN Sant Antonio. En Techno Sub17, Oda Espinosa (CN Sant Antonio) fue el primer clasificado.

En Optimist, Aina Jiménez (CN Santa Eulalia) se llevó la victoria en la clasificación general, por delante de Calin Ciuc (CN Santa Eulalia) y Mar Serrano (CN Sant Antonio). Además, Jiménez también se impuso en Optimist Sub16, acompañada en el podio por Mathias Alejandro Toala (Club Mare Nostrum) e Iris Cardona (CN Ibiza). En Optimist Sub13 ganó Calin Ciuc, con Marc Serrano e Iba De la Torre (ambos CN Sant Antonio) en segunda y tercera posición. En Optimist Sub11, el CN Ibiza firmó un doblete con Valentino Huergo y Akira Santo en las dos primeras plazas. En la categoría de Iniciación, Dunia Sigiro (CN Ibiza) fue primera, seguida por Iria Gomez (CN Sant Antonio) y David Quirante (CN Santa Eulalia).

En ILCA 4, Francisco Poveda (CN Santa Eulalia) se adjudicó el primer puesto, con Maria Torres (CN Sant Antonio) segunda y Leo Gonzato (CN Sant Antonio) tercero. En ILCA 6, la victoria fue para Mateo Delcado (CN Santa Eulalia), por delante de Jaime Llorens (CN Sant Antonio) y Juan Quirante (CN Santa Eulalia).