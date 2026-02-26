Trabajado empate del Gasifred Atlético en Sa Blanca Dona

El Gasifred Atlético logró sacar durante la noche de este jueves un trabajado empate (5-5) ante El Ejido, segundo clasificado de la categoría, en uno de los partidos más frenéticos que se han vivido en el polideportivo de sa Blanca Dona esta temporada. Aunque los almerienses fueron ganando durante largos tramos del choque, el Gasi sacó casta y demostró que puede competir contra cualquiera para lograr las tablas finales.

El partido en sa Blanca Dona no pudo empezar peor para las aspiraciones de los ibicencos, ya que no transcurrieron ni 20 segundos hasta que un desplazamiento perfecto del portero Jesús terminó en una descarga hacia el segundo palo, donde apareció Josete para remachar y adelantar a los visitantes en el marcador. Primer varapalo en los compases iniciales y tocaba remontar.

El tanto no amilanó a los azulones, que colocaron la igualada en el electrónico por medio de Ricardo López en el ecuador del primer periodo tras embocar a la red un rechace del cancerbero a un disparo de Usama. Sin embargo, la alegría no duró ni un minuto, pues Vacas aprovechó el mal despeje de Álvaro Llopis a un remate de Blat y adelantó nuevamente a los almerienses.

El portero jugador funcionó antes del descanso

El encuentro entró por momentos en tramos de locura en los que podía pasar cualquier cosa en cualquiera de las dos áreas del parqué de sa Blanca Dona. El Ejido planteaba transiciones estudiadas para plantarse en el área ibicenca en pocos toques y desplegar el potencial ofensivo que les ha llevado a convertirse en el equipo más goleador de la categoría.

Con este panorama sobre la pista, el tercer gol de los andaluces era cuestión de tiempo, hasta que llegó. Una jugada ensayada terminó con Nico Rosa, solo en el segundo palo, empujando el esférico a las mallas para enmarcar el 1-3 en el luminoso y poner tierra de por medio a los 13 minutos de juego.

José Fernández apostó por Buitre para entrar como portero jugador con la intención de acortar distancias antes del descanso. No se equivocó el técnico azulón, ya que dos minutos después, Buitre haría el segundo del Gasifred a puerta vacía tras rematar un gran pase de Vicent Valdés (2-3). Aún estaba todo por decidir en el igualado y caótico choque.

Beto expulsado y El Ejido, con cuatro jugadores

Caruso tuvo en sus botas el empate con una maniobra con pisada espectacular incluida que terminó con la redonda impactando en el palo izquierdo de la portería, poco antes de un punterazo de Usama que tuvo que desviar Jesús con grandes reflejos. Aunque el Gasi fue superior durante la segunda mitad del primer periodo, no llegó el tanto del empate y la bocina sonó en sa Blanca Dona para indicar el descanso.

El inicio de la segunda parte dejó entrever mayor caos en ambas escuadras, conscientes de la necesidad de marcar para igualar el partido en el bando local, y para ampliar la renta en el visitante. El primer aviso serio llegó por parte de El Ejido tras un disparo potente de Beto que atrapó Llopis, muy atento. Sin embargo, Dela no perdonaría en la jugada siguiente, después de una incursión por banda izquierda que terminó en un disparo que se coló entre varias piernas azulonas y terminó en la red (2-4).

Uge buscó el tercero con un disparo cruzado que obligó a Jesús a emplearse a fondo, y Faly envió arriba el balón tras una gran jugada trenzada con Caruso. Llopis evitó el quinto un minuto después al repeler un buen remate de Blat, mientras que el encuentro comenzaba a abrirse cada vez más y adoptar un ritmo frenético en ambas áreas. Uno de los momentos clave del choque llegó cuando Beto recibió la segunda tarjeta amarilla a falta de nueve minutos para el final, y El Ejido se quedó con cuatro jugadores sobre el parqué durante dos minutos, momento que benefició a los de José Fernández.

Remontada y tablas finales

Faly aprovechó la expulsión visitante y, con un explosivo libre directo, recortó distancias para el cuadro azulón (3-4), manteniendo la emoción hasta el final en sa Blanca Dona. El Gasi tenía opciones para creer, y más aún tres minutos después, cuando Uge fusiló a Jesús con un derechazo que limpió las telarañas de la portería de Jesús para establecer la máxima igualdad y desatar la locura.

Blat no estaba de acuerdo con las tablas y se encargó de empujar otro mal despeje de Llopis para enmarcar el 4-5 a falta de tres minutos y medio para el final. Pero si algo quedaba claro en este choque es que todo podía pasar hasta que sonara la bocina, y Hugo Alonso volvió a demostrarlo con otro misil que perforo las mallas y colocó el 5-5 segundos después. El Gasi no se conformaba con el empate y, a falta de un minuto, buscó el sexto con Buitre como portero jugador.

La arriesgada decisión de Fernández casi le cuesta el gol del triunfo a los pitiusos, después de que Faly se pusiera la capa de héroe para evitar el tanto de Nico Rosa, que se plantó delante de la meta con todo para materializar el sexto. Otro paradón de Llopis a cuatro segundos del final certificó las tablas para el Gasifred Atlético, que logró un meritorio y trabajado empate ante El Ejido en uno de los partidos más frenéticos de la temporada.