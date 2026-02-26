Sergio Pertegás, boxeador afincado en Ibiza, tras el KO del pasado sábado: «Por muy seguro que estés de que vas ganando, un descuido se paga caro»

«Por muy seguro que estés de que vas ganando, un descuido se paga caro». Así resumió Sergio Pertegás, uno de los boxeadores referencia de la isla de Ibiza, su paso por la gran velada celebrada el pasado sábado en el pabellón Siroko Sa Pedrera y que congregó a más de 2000 personas. El valenciano fue noqueado con un KO en el tercer asalto ante Elvis Bonnin en uno de los combates estelares de la noche en Sant Antoni, y quiso repasar cómo vivió una situación de tal calibre en el pódcast de Recepción Deportiva del espacio Somos Como Somos.

Pese a la derrota, el púgil reconoce que se fue con «sabor agridulce», ya que fue un combate bastante igualado y en el que dominó por momentos. «Uno siempre está enfocado en la victoria, aunque siempre estás expuesto a perder por KO y es otra manera de ver la realidad», relata Pertegás, que explica que «en un momento así, estás unos segundos sin saber qué pasa hasta que recuperas la consciencia».

Los golpes físicos duelen, pero «lo más difícil» es reponerse «del golpe mental», prosigue el peleador, que reconoce que aún sigue «tocado» y que intenta «mantenerse positivo para salir de ello». Pertegás también aprovechó para agradecer «a toda la gente», que «se ha volcado incluso más que con una victoria», admite.

Tras el duro golpe, el boxeador ya tiene en mente el próximo combate, que, según cuenta, quiere que sea «la revancha ante Bonnin», un combate que probablemente se dispute en la isla de Mallorca y que sería la segunda parte de una rivalidad que empezó en la noche histórica que se vivió en Sant Antoni.