La Santa Eulària Ibiza Marathon abre inscripciones de la 'Kids Run' para los más pequeños

Apenas dos meses antes de celebrar su novena edición, la Santa Eulària Ibiza Marathon ya roza los 5.000 participantes inscritos en sus tres distancias principales (42, 22 y 12 kilómetros). A ese programa volverá a sumarse un año más la cita más familiar del evento: la 'Santa Eulària Kids Run Caixabank', una prueba no competitiva dirigida a niños y niñas de 2 a 14 años, que en 2025 reunió a más de 600 participantes.

La 'Kids Run' se celebrará el sábado 18 de abril y arrancará con salidas por categorías, adaptadas por edades y con recorridos ajustados a cada tramo. La modalidad Baby (nacidos en 2022, 2023 y 2024) completará una distancia simbólica de 250 metros. A continuación competirán las categorías Sub-8 (2019, 2020 y 2021), Sub-10 (2017 y 2018, 500 metros), Sub-12 (2015 y 2016, 1.000 metros) y Sub-14 (2013 y 2014, 1.500 metros).

La organización subraya que la iniciativa va «mucho más allá» de una carrera: además de acercar a los más pequeños a los valores del deporte, refuerza la idea de un fin de semana pensado para toda la familia, con actividades paralelas y un entorno que busca consolidar a Ibiza como destino de turismo deportivo.

La inscripción para la 'Kids Run' se abrirá el próximo martes 3 de marzo y será gratuita hasta completar el cupo de dorsales disponible. El trámite deberá realizarse con autorización de padre, madre o tutor e incluye seguro de accidentes, dorsal, avituallamiento y medalla finisher para todos los participantes.