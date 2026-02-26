Morna International College organiza su torneo solidario de fútbol en apoyo a la lucha contra el cáncer

Ya está todo preparado para que Morna International College celebre el próximo lunes 2 de marzo su torneo benéfico anual de fútbol, ‘Football Event IV’, una jornada deportiva y solidaria cuya recaudación se destinará íntegramente a la Asociación Ibiza y Formentera Contra el Cáncer (IFCC). El evento tendrá lugar en el campo de fútbol de Santa Gertrudis de Fruitera, con entradas a precio donativo de cinco euros.

El programa incluye una liguilla entre estudiantes de todos los cursos, desde tercero de primaria hasta bachillerato, además de un partido entre profesores y alumnos. Como novedad de esta edición, el centro incorporará también un encuentro de fútbol femenino protagonizado por alumnas de primaria. La jornada contará, además, con la participación especial del campeón de España de Fútbol Freestyle 2023, Joan Sitjar, finalista en competiciones europeas y mundiales de esta disciplina.ç

Cartel del evento solidario organizado por Morna International College / Morna International College

La competición arrancará a las 10 horas con equipos de primaria y secundaria del centro y culminará con un torneo triangular entre alumnado de bachillerato, padres y profesorado. Los primeros clasificados se disputarán el triunfo final en una tanda de penaltis.

La competición contará con dos equipos federados

Por primera vez, la iniciativa suma la colaboración del programa ELEVATE y del A.E. Santa Gertrudis Fútbol Club, que aportará dos equipos federados para que los estudiantes puedan medirse a rivales externos. ELEVATE impulsa sesiones extraescolares y campus de entrenamiento dirigidos por Luke Young (exjugador de Tottenham Hotspur y Aston Villa) y Keenen Meakin Richards (ex del Wolverhampton Wanderers y Walsall FC y entrenador con licencia UEFA).

Además del torneo, la organización prevé actividades paralelas y una rifa solidaria con premios donados por empresas y colaboradores locales, junto a puestos de comida, barbacoa, venta de postres, hinchables y espectáculos. Según detalla la organización, el evento está liderado por la delegada estudiantil Carlie Torres Harwood, el Consejo de Estudiantes de KS5 y alumnado del nivel bronce del Premio Duke of Edinburgh.