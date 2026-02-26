Balonmano
Una leyenda del balonmano español en Ibiza
Marta López Herrero participará en la Tecnificación Paulina Buforn, que se celebrará entre el 29 de junio y el 3 de julio
La Tecnificación Paulina Buforn contará este verano con la presencia de Marta López Herrero, una de las grandes referentes del balonmano español, que participará durante toda la semana en Ibiza dirigiendo sesiones específicas y compartiendo entrenamientos y experiencias con los jóvenes jugadores, según ha informado la Asociación Paulina Buforn en una nota de prensa.
Internacional absoluta y habitual en competiciones europeas del máximo nivel, como la EHF Champions League, López posee un amplio palmarés tanto con la selección española como en clubes nacionales e internacionales. Su trayectoria y experiencia, destacan desde la organización, refuerzan el nivel de una actividad que se ha consolidado como una cita de referencia en Balears.
La tecnificación se celebrará del 29 de junio al 3 de julio y cuenta con la colaboración del Consell Insular de Ibiza, la Federación Balear de Balonmano y el Ayuntamiento de Sant Josep.
Las inscripciones continúan abiertas a través del formulario disponible en las redes sociales de la Asociación Paulina Buforn. Las plazas son limitadas y en la mayoría de categorías ya se ha cubierto aproximadamente la mitad del cupo previsto.
