Danza
Lluvia de oros para la 'Tribu' del Sabrina Dance Center de Ibiza
La compañía ibicenca firma un estreno brillante en el Concurso Nacional de Danza con 20 coreografías
Consigue tres platas y el resto, primeros premios
La danza en Ibiza está de enhorabuena. La compañía Sabrina Dance Center ha estrenado la temporada de competiciones por todo lo alto tras su participación en el Concurso Nacional de Danza celebrado en el Conservatorio de Danza y Música de Palma el pasado sábado. El estreno competitivo llegó con coreografías totalmente nuevas y un balance de premios sobresaliente: 20 piezas presentadas, tres medallas de plata y el resto, medallas de oro.
Entre los reconocimientos, el jurado destacó con felicitación especial el solo contemporáneo 'Veneno', interpretado por Ariana Arabí y creado por Maria Pau Bonet, además de la grupal 'Bajo Astral', firmada por Bonet junto a Lolo Paredes. También brillaron por sus puntuaciones máximas 'Veneno' en contemporáneo y 'The Search' en fusión, coreografía creada por Alexis Ortega que, según la compañía, obtuvo el oro por unanimidad del jurado. En el apartado grupal, 'La verdad de Lilith' se llevó el primer puesto también con unanimidad. La pieza, creada por Sabrina Trevisano y Maria Pau Bonet, combina contemporáneo y moderno con acrobacias e incluyó un elemento singular: la voz en directo de Ángela Salvador, que bailó y cantó durante la actuación. El cierre más emotivo lo protagonizaron las más pequeñas de la compañía con 'Jai Ho', un número de estilo jazz musical con toques acrobáticos creado por Bonet y Trevisano, que sumó otro oro.
Hasta la capital balear se desplazó la expedición al completo: 27 bailarines y bailarinas acompañados por su directora y entrenadora, Sabrina Trevisano, y la también entrenadora Maria Pau Bonet. La compañía, que se define como 'La Tribu', contó además con un importante respaldo en la grada, con la presencia de padres, madres, familiares y amigos que viajaron para apoyar al grupo. «Somos una gran familia», resumió Bonet, en referencia a la unión entre el alumnado y su entorno. Tras meses de preparación, la compañía regresa ahora a los entrenamientos para pulir las coreografías de cara a su próxima cita: la competición Global Open Dance en Mérida.
Suscríbete para seguir leyendo
- Vergüenza en el fútbol base de Ibiza: 'El encuentro se suspendió debido a agresiones verbales' de los padres de varios jugadores
- Un jugador de Ibiza ficha por un club de la Kings League España
- Fiesta del boxeo en la primera velada de la historia en Sant Antoni
- Lluvia de medallas para el CD Sincro Ibiza en Son Moix
- Desastre total del Class Sant Antoni ante el Llíria
- Josep Torres bate el récord de maratón de Ibiza
- Dojo Ibiza vuelve a arrasar y se alza con once oros
- Sa Deportiva y un vídeo promocional con mucho arraigo