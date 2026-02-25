Lluvia de oros para la 'Tribu' del Sabrina Dance Center de Ibiza

La danza en Ibiza está de enhorabuena. La compañía Sabrina Dance Center ha estrenado la temporada de competiciones por todo lo alto tras su participación en el Concurso Nacional de Danza celebrado en el Conservatorio de Danza y Música de Palma el pasado sábado. El estreno competitivo llegó con coreografías totalmente nuevas y un balance de premios sobresaliente: 20 piezas presentadas, tres medallas de plata y el resto, medallas de oro.

Entre los reconocimientos, el jurado destacó con felicitación especial el solo contemporáneo 'Veneno', interpretado por Ariana Arabí y creado por Maria Pau Bonet, además de la grupal 'Bajo Astral', firmada por Bonet junto a Lolo Paredes. También brillaron por sus puntuaciones máximas 'Veneno' en contemporáneo y 'The Search' en fusión, coreografía creada por Alexis Ortega que, según la compañía, obtuvo el oro por unanimidad del jurado. En el apartado grupal, 'La verdad de Lilith' se llevó el primer puesto también con unanimidad. La pieza, creada por Sabrina Trevisano y Maria Pau Bonet, combina contemporáneo y moderno con acrobacias e incluyó un elemento singular: la voz en directo de Ángela Salvador, que bailó y cantó durante la actuación. El cierre más emotivo lo protagonizaron las más pequeñas de la compañía con 'Jai Ho', un número de estilo jazz musical con toques acrobáticos creado por Bonet y Trevisano, que sumó otro oro.

Hasta la capital balear se desplazó la expedición al completo: 27 bailarines y bailarinas acompañados por su directora y entrenadora, Sabrina Trevisano, y la también entrenadora Maria Pau Bonet. La compañía, que se define como 'La Tribu', contó además con un importante respaldo en la grada, con la presencia de padres, madres, familiares y amigos que viajaron para apoyar al grupo. «Somos una gran familia», resumió Bonet, en referencia a la unión entre el alumnado y su entorno. Tras meses de preparación, la compañía regresa ahora a los entrenamientos para pulir las coreografías de cara a su próxima cita: la competición Global Open Dance en Mérida.