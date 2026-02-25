Máxima igualdad en la cuarta tirada de la Liga Escolar de tiro con arco en Es Cubells

La Galería de Es Cubells acogió el pasado sábado la cuarta tirada de la Liga Escolar de tiro con arco 'L’esport per a l’edat escolar' 2025-2026, una cita que volvió a congregar a un amplio grupo de jóvenes arqueros de Ibiza y que se desarrolló en un ambiente de concentración, deportividad y compañerismo.

La jornada, disputada durante la tarde, dejó un buen nivel general en todas las categorías, con clasificaciones ajustadas en varios grupos y una notable regularidad en las puntuaciones, especialmente en Recurvo U13. En el masculino, Álvaro Madrid García se proclamó vencedor con 329 puntos, con Pablo Buj Merino como segundo (306) y Álvaro Prats Bonet tercero (288). En U13 femenino, una de las categorías con mayor participación, Miranda Romero Lobato se impuso con 331 puntos, seguida de Aretha Vidagany Mateo (322) y Noa Ruiz Tur (313).

En Recurvo U11 masculino, Blai Vila Costa se llevó el triunfo con 335 puntos, por delante de Hugo Gabriel Guarinos Dobos (323) y Juan López Mayans (315). En el apartado femenino, Iris Cotaina Costa firmó la mejor marca de la categoría al imponerse con 337 puntos, seguida por Ilena Escandell Pradas (323) e Irie Sánchez Lozano (306).

En Recurvo U15 masculino, Lorenzo Castaño Correa finalizó primero con 234 puntos, mientras que en Recurvo U15 femenino la victoria fue para Janna Feddoul Nounis Bouaziz (326), acompañada en el podio por Sara Prats Bonet (280) y Laira Escandell Pradas (273). La tirada también coronó a Dan Gabriel Sbircea en Recurvo U18 masculino (299) y a Ayane Fuentes Pulido en Recurvo U18 femenino (254).

Con esta cuarta prueba, la Liga Escolar continúa consolidándose como una cita clave para la formación y el desarrollo del tiro con arco base en Ibiza, reflejando el compromiso de deportistas, técnicos y familias con la progresión técnica y la participación constante a lo largo de la temporada.