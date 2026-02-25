El Consell de Formentera inicia la renovación de la cubierta del Polideportivo Antoni Blanc

El Consell Insular de Formentera ha iniciado este martes las obras de renovación de la impermeabilización de la cubierta del Polideportivo Antoni Blanc, una actuación impulsada a través de las consellerias de Deportes y de Infraestructuras para garantizar el correcto funcionamiento de la instalación y preservar el estado general del edificio.

La intervención permitirá solucionar los problemas de filtraciones detectados en la cubierta principal, que presentaba un avanzado desgaste de la lámina impermeabilizante. Estas incidencias provocaban goteras en distintos puntos del pabellón desde prácticamente el inicio de su construcción, afectando al uso normal de la pista deportiva y al mantenimiento de los espacios interiores.

Los trabajos se han adjudicado a la empresa Tecproim SL por un importe de 74.020,48 euros (sin impuestos) e incluyen la colocación de una nueva lámina impermeabilizante sobre la cubierta actual, la adecuación de la base existente y el refuerzo del sistema de evacuación de aguas en la zona del canalón. Además, se mejorarán los remates perimetrales y se instalará un nuevo coronamiento metálico con mayor pendiente en la línea de cumbrera.

Desde el Consell señalan que esta actuación no solo evitará futuras filtraciones, sino que también contribuirá a alargar la vida útil del edificio, al proteger la estructura de la cubierta y el pavimento sintético de la pista deportiva. El plazo de ejecución previsto es de aproximadamente dos meses.

Actuaciones en la pista de atletismo

Paralelamente, la conselleria de Deportes está ejecutando mejoras en la pista de atletismo tras los problemas registrados con las últimas lluvias, cuando las instalaciones quedaron fuera de servicio de forma puntual por acumulación de agua. Una vez detectada la incidencia, se ha instalado un nuevo sistema de desagüe que permitirá mejorar el drenaje y evitar futuras afectaciones.

Ambas actuaciones responden, según destaca la institución insular, a la necesidad de intervenir sobre elementos estructurales que con el paso del tiempo habían evidenciado un deterioro significativo debido a la falta de actuaciones de mantenimiento integral en los últimos años. En este contexto, el Consell Insular de Formentera asegura que seguirá impulsando intervenciones para corregir deficiencias acumuladas y garantizar unas infraestructuras deportivas seguras y plenamente operativas.