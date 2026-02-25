Choque de altos vuelos del Gasifred Atlético en Sa Blanca Dona

El Gasifred Atlético tiene ante sí uno de los duelos más difíciles en la presente campaña. El cuadro ibicenco recibe a El Ejido este jueves a las 20.30 horas en Sa Blanca Dona, en el encuentro correspondiente a la jornada 21 de la Segunda División de la Liga Nacional de Fútbol Sala.

Los ibicencos quieren sumar su segundo triunfo consecutivo tras la victoria del pasado fin de semana ante el Tafa, y aproximarse a zona de playoff, a cinco puntos. No lo tendrá fácil, ya que recibirá a uno de los equipos más fuertes de la categoría y que solo ha caído en tres ocasiones fuera de su feudo en lo que va de campeonato.

Los almerienses, que también buscan su segunda victoria seguida, son segundos con 41 puntos, a seis del líder Wanapix, además de ser el segundo mejor visitante de la categoría. El Gasifred tendrá que vigilar muy de cerca a Diego Mercado si no quiere sucumbir ante los andaluces. El argentino es el segundo máximo artillero de la competición doméstica con un total de 16 tantos en 18 encuentros y será la principal amenaza de los visitantes el próximo jueves.