Carlos Rosselló, del Club Náutico Ibiza, roza el podio en la XI Comunitat Valenciana Olympic Week

Los regatistas del Club Náutico Ibiza han firmado una actuación destacada en la XI Comunitat Valenciana Olympic Week, disputada en aguas de Dénia entre el pasado jueves 19 y el domingo 22, en una de las grandes citas del calendario nacional de vela olímpica. En la clase ILCA 7, Carlos Rosselló García completó un campeonato sobresaliente y finalizó quinto en la clasificación absoluta tras nueve pruebas, quedándose a solo cuatro puntos del podio. El ibicenco se mantuvo durante toda la competición en los puestos de cabeza, mostrando una notable regularidad frente a una flota de máximo nivel y confirmando su condición de especialista en la clase olímpica masculina.

Por su parte, Alejandra Lloyd Galiana terminó en el puesto 37º en la clase ILCA 6, después de completarse seis mangas, en lo que suponía su debut en una regata de clase olímpica de alto nivel competitivo. La regatista del Club Náutico Ibiza afrontó una participación muy numerosa y exigente, sumando una experiencia valiosa en un campeonato marcado por la intensidad táctica y las condiciones cambiantes de viento. La regata se desarrolló a lo largo de cuatro jornadas en el campo situado frente al litoral de Dénia. La práctica totalidad del programa pudo completarse, aunque el domingo no se llegó a competir por falta de intensidad de viento.

Desde el Club Náutico Ibiza se ha valorado muy positivamente el rendimiento de ambos deportistas, subrayando la cercanía de Rosselló a las posiciones de honor y el aprendizaje competitivo de Lloyd en su primera gran cita del circuito olímpico. La participación en Denia supone, además, un paso importante dentro de la temporada para los regatistas del club, que continúan su preparación con el objetivo de seguir creciendo en la vela ligera nacional.