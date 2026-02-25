Violencia en el fútbol alevín: Ayuntamiento, Federación y UD Ibiza cerrarán el campo dos jornadas

El Ayuntamiento de Ibiza, la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) y la UD Ibiza han emitido un comunicado oficial conjunto durante la mañana de este miércoles para expresar su «rechazo firme» a los hechos ocurridos el pasado fin de semana en el campo de fútbol de Can Misses III durante la disputa de un partido de categoría alevín.

Como medida inmediata tras lo sucedido, Ayuntamiento, FFIB y UD Ibiza han decidido que los dos próximos partidos de esta categoría que se disputen en estas instalaciones se jugarán a puerta cerrada. Además, advierten de que no tolerarán ningún comportamiento que ponga en riesgo el ambiente y los valores que deben rodear al deporte y aseguran que actuarán siempre que sea necesario para evitar que situaciones similares se repitan.

Según reza el comunicado, lo que debía ser un encuentro protagonizado por niños y niñas en etapa formativa se vio empañado por comportamientos impropios desde la grada. Las tres entidades denuncian faltas de respeto y agresiones verbales, tanto entre aficionados como dirigidas al árbitro, conductas que califican de «absolutamente inaceptables», y más aún tratándose de fútbol base, en el que el objetivo principal debe ser aprender, disfrutar y crecer en valores.

«El fútbol base es para educar. Y los adultos tenemos la responsabilidad de dar ejemplo», subraya la nota, que insiste en que no se puede permitir que actitudes irrespetuosas desplacen el foco de lo verdaderamente importante: los menores que saltan al campo a jugar. “El ejemplo empieza en la grada”, concluye el comunicado, que refleja la celeridad de las instituciones locales en actuar ante los actos de violencia en el fútbol.