Lluvia de medallas para el CD Sincro Ibiza en Son Moix

El CD Sincro Ibiza firmó una actuación sobresaliente en el Campeonato de Baleares celebrado este sábado en la piscina de Son Moix (Mallorca), hasta donde se desplazó con 34 nadadoras de todas las categorías. El club ibicenco regresó a la isla con un botín de medallas que confirma el excelente momento de la entidad y el crecimiento de una cantera que no deja de dar alegrías.

En categoría juvenil, Mariola Tirado se colgó el bronce en solo técnico y logró la medalla de plata en solo libre, completando una competición muy sólida. También brilló el dúo juvenil formado por Malen Bonet e Isabel Torres, que se proclamó campeón balear en dúo libre y logró la tercera posición en dúo técnico, demostrando un gran nivel competitivo en ambas rutinas.

En la categoría prealevín, el combo CD Sincro Ibiza 1 —integrado por Alba Costa, Aneley Martínez, Leire Martínez, Laila Msaui, Nora Ribas y Andrea Zameza— se subió a lo más alto del podio tras una impecable actuación que le valió el oro. El segundo equipo del club, formado por Emma Armenteros, Crystal Belloni, Emma Cortés, Martina Gómez, Ariadna Guasch, Elena Molina, Cloe Murillo, Laura Pérez, Daniela Riera y Zoe Rodríguez, logró una meritoria medalla de plata.

En categoría alevín, el combo compuesto por Kendra González, María Juan Barragán, Anaís Marí, Alicia Méndez, Lucía Pérez, Maya Perjersi, Alexandra Popovici y Daniela Torres consiguió la medalla de plata tras una rutina muy competitiva. El broche lo puso el combo infantil, integrado por Claudia Ferrer, Lily Layzell, Soraya Loor, Zoe Maeve, Nora Msaui y Alba Planells, que se colgó la medalla de bronce para cerrar una jornada redonda para la expedición pitiusa. Un campeonato más en el que el Sincro Ibiza volvió a demostrar que el trabajo diario, la disciplina y la ilusión siguen dando resultados sobre el agua.