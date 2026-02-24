Ibiza reúne a la élite autonómica de la vela en el Campeonato de Baleares por Equipos y la XII Regata Fundación Julián Vilás

Las aguas de Ibiza acogerán entre los días 26 de febrero y 2 de marzo una de las principales citas del calendario autonómico de vela ligera con la celebración del Campeonato de Baleares por Equipos – Trofeo Marina Ibiza y el Campeonato de Baleares Individual – XII Regata Fundación Julián Vilás, eventos que reunirán a regatistas de los distintos clubes náuticos de las Islas Baleares. La prueba está organizada por el Club Náutico Ibiza conjuntamente con Marina Ibiza y la Federación Balear de Vela, contando además con el apoyo institucional del Gobierno de las Islas Baleares, el Consell Insular de Ibiza y el Ayuntamiento de Ibiza y el patrocinio de la fundación Julián Vilás.

La actividad comenzará el miércoles 26 de febrero, jornada dedicada a las verificaciones de material, mediciones y registro de participantes, paso previo imprescindible antes del inicio de la competición. El jueves 27 de febrero se disputará el Campeonato de Baleares por Equipos – Trofeo Marina Ibiza, modalidad especialmente táctica en la que los clubes competirán representando a sus respectivas entidades y donde la estrategia colectiva resultará determinante para el resultado final.

Posteriormente, del 28 de febrero al 2 de marzo, tendrá lugar el Campeonato de Baleares Individual – XII Regata Fundación Julián Vilás, prueba que decidirá a los nuevos campeones autonómicos tras tres jornadas de regatas en el campo situado frente a Platja d’en Bossa. La competición contará con una amplia representación de clubes del archipiélago y con regatistas de gran nivel deportivo. Entre los principales favoritos figuran Jan Palou y María de Lluc Bestard, del Real Club Náutico de Palma; Dani Capa, del C.N. s’Estanyol; los regatistas del C.N. Arenal Stijn Oosterhaven y Luca Nueschen; además de Jorge Benítez, del R.C.N. Puerto Pollença. Todos ellos cuentan con un destacado palmarés en competiciones nacionales e internacionales.

Por parte del Club Náutico Ibiza, entidad organizadora del evento, participarán Lamis Casco, Ian Maurovich, Lluc Torres, Eric Torres, Nikola Donati, Valentina Pomo, Sofía Donati y Gerard Ribas, que intentarán realizar una buena actuación aprovechando su conocimiento del campo de regatas ibicenco. El campo de competición se instalará frente al litoral de Platja d’en Bossa, donde está previsto disputar varias mangas a lo largo de cada jornada, siempre condicionadas por las "condiciones meteorológicas y del viento".