Ibiza JoySail Superyacht Regatta se perfila hacia una flota internacional de "alto nivel"

La sexta edición de Ibiza JoySail comienza a tomar forma con la confirmación de los primeros trece superyates que competirán del 17 al 20 de septiembre en aguas de Ibiza y Formentera. Con esloras comprendidas entre los 89 y los 131 pies, la flota inicial refleja la diversidad, el carácter internacional y el creciente nivel técnico que definen a esta regata dentro del circuito de superyates. Entre las primeras embarcaciones confirmadas se encuentran 'Aurelius', construido por JOM Holland; 'Cervo' e 'Inoui', ambos de Vitters; 'Geist', de Spirit Yachts; 'Karibu', de Oyster; 'Moat', de Nautor’s Swan; 'Win Win', de Baltic Yachts; 'Rose', de Wally, y 'Nostromo', de Pendennis Shipyard. A ellos se suman cuatro embarcaciones firmadas por Southern Wind: 'Gelliceaux', 'Kalantis', 'Liberty Squared' y 'Morgana'.

Esta combinación refleja el equilibrio que caracteriza a la Ibiza JoySail y encaja plenamente con su espíritu Corinthian, una categoría que permite a armadores y tripulaciones "competir sin transformar sus embarcaciones ni alterar su esencia". Tras el envío de la primera ronda de invitaciones a finales de enero, la organización ha puesto en marcha una segunda fase dirigida a aquellos superyates que manifestaron su interés en participar. La respuesta está siendo "especialmente positiva, confirmando la solidez del posicionamiento alcanzado por la regata y el alto grado de fidelización entre armadores y capitanes".

En muchos casos, la intención de formar parte de esta edición ya había sido trasladada a la organización con anterioridad, una señal clara de la expectación que despierta Ibiza JoySail dentro del calendario mediterráneo de superyates. Ana Teske, miembro del equipo organizador y en contacto directo con los superyates, destaca el ambiente que se está generando en torno a esta edición: “Estamos percibiendo un entusiasmo muy alto tanto por parte de capitanes como de armadores. Muchos nos han trasladado su interés en participar incluso antes de anunciar la apertura de inscripciones, algo que demuestra el vínculo y el grado de confianza que se ha generado con la regata edición tras edición”

La flota confirmada hasta el momento sitúa ya la edición 2026 en un nivel competitivo elevado y supone más de la mitad de la flota máxima prevista, fijada en 20 embarcaciones, a la que se sumarán nuevas unidades en el marco de la segunda ronda de invitaciones, ampliando aún más la dimensión deportiva de la regata. Además, el Trofeo Perpetuo, que premiará al velero que complete en el menor tiempo la travesía entre Mallorca e Ibiza, activará su ventana oficial de intento del récord entre el 15 de agosto y el 16 de septiembre.

Con la 'entry list' en crecimiento y la segunda ronda de invitaciones en marcha, Ibiza JoySail 2026 continúa avanzando hacia una edición que promete intensidad en el agua y un ambiente consolidado tanto para armadores como para sus tripulaciones tanto en mar como en tierra.