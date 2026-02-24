Dojo Ibiza vuelve a arrasar y se alza con once oros

El club Dojo Ibiza volvió a colgarse varias medallas con resultados destacados el pasado fin de semana tanto en la isla como en la Península. La jornada dejó un amplio botín en el segundo Control Promesas celebrado en Ibiza, formación de alto nivel en un stage internacional en Móstoles y, como colofón, dos oros en la exigente Súper Copa de España de veteranos.

El domingo, el protagonismo volvió a Madrid con la participación del equipo de veteranos en la Súper Copa de España, una de las competiciones más duras del circuito nacional. Dojo Ibiza regresó con dos medallas de oro: Dmytro Kushnir (M5 más 100 kilos), tras superar tres combates, y Fanny James (F1 menos 78 kilos), que tuvo que imponerse en dos duelos exigentes para subir a lo más alto del podio. También compitió Víctor González (M1 menos 66 kilos), esta vez sin fortuna en sus enfrentamientos.

La mañana del sábado en Ibiza estuvo marcada por el segundo Control Promesas, dirigido a las categorías benjamín y alevín, con judokas de entre 9 y 12 años. Dojo Ibiza firmó una sobresaliente cosecha de medallas: nueve oros para Xavi Rueda, Santi Prats, Luisana López, Pedro Martín, Marc Serra, Ian Salazar, Iván Sánchez, Renard Huaman y Xavi Creuheras; dos platas, logradas por Oro Tous y Mel Sánchez; y tres bronces a cargo de Juan Miguel Roig, Pau Bugani e Ibai Aguilar.

Dojo Ibiza mantiene su compromiso social

De forma paralela, otro equipo del club se desplazó a Madrid para participar en el stage 'Judfest' en Móstoles, que contó como ponente con Hidayat Heydarov (Azerbaiyán), campeón de Europa, del mundo y olímpico. El judoka compartió movimientos y técnicas que han marcado su trayectoria y dejó una fuerte impresión entre los participantes por la calidad y precisión de su judo.

Más allá de los tatamis de competición, Dojo Ibiza subrayó que mantiene su compromiso social con el proyecto 'Judo sin barreras', que se celebra cada sábado con cerca de 30 personas con discapacidad, organizadas en tres grupos. En esta misma jornada participaron alumnos de FP TSEAS del IES Algarb, que se sumaron a las sesiones para compartir la experiencia y conocer de primera mano el trabajo del club en judo adaptado, uno de los programas más consolidados a nivel nacional.

El calendario de los veteranos del club ya apunta dos próximas citas: 29 de marzo en Valencia y 11 de abril en Tomelloso, con el objetivo de prolongar la buena racha en los campeonatos nacionales.

Con resultados en la base, formación de primer nivel y éxitos en veteranos, Dojo Ibiza cerró un fin de semana de alto rendimiento que refuerza su apuesta por el deporte base, la continuidad de sus judokas más experimentados y el judo como herramienta de inclusión.