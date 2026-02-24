Cuenta atrás para la XXIII Regata Ophiusa 2026

El salón principal del Reial Club Marítim de Barcelona fue el escenario elegido para la presentación de la XXIII Regata Ophiusa 2026, que como cada año se celebrará en Semana Santa. En el mismo acto se escenificó también el acuerdo alcanzado entre Ophiusa Iniciatives Nàutiques —organizadora de la prueba hasta la fecha— y el Reial Club Marítim de Barcelona para coorganizarla a partir de esta edición, aunando esfuerzos «no solo para potenciarla, sino para garantizar su continuidad».

La flota zarpará el jueves 2 de abril desde Barcelona con rumbo a Formentera, con llegada prevista a La Savina a lo largo del viernes. Además de la clasificación general y los grupos habituales, la organización ha anunciado que, si desde un mismo puerto participan cinco o más embarcaciones, se creará un grupo especial con premio propio. Otra de las novedades es que la regata puntuará para el Campionat de Catalunya ORC de Altura Tripulación.

Una de las particularidades que convierten a la Ophiusa en una cita especialmente atractiva a nivel competitivo es la posibilidad de elegir recorrido. Los patrones podrán optar por dos trayectos para alcanzar La Savina: uno de 170 millas, dejando Ibiza por babor y Es Vedrà, o el de 160 millas, que la deja por estribor, pasando por Tagomago y los Freus.

Que este último recorrido sea más corto no implica necesariamente que resulte "más favorable". Las condiciones de viento y corrientes suelen variar de forma considerable en cada opción y una mala elección estratégica puede resultar determinante. No son pocas las ediciones en las que embarcaciones teóricamente menos competitivas, pero acertadas en la lectura meteorológica, han superado a rivales más potentes tras elegir el trazado con mejores condiciones de viento y mar, incluso habiendo navegado más millas.