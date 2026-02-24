El Club Judo Sant Jordi conquista la plata en la Copa de España infantil

El judo ibicenco ha vuelto a firmar una gran actuación en el ámbito nacional el pasado sábado. María García, actual número dos del ranking nacional, se hizo con la medalla de plata en la categoría infantil de menos 48 kilos confirmando su gran momento al alcanzar la final como cabeza de serie. La final, que se celebró en el Multiusos Fontes do Sar de Santiago, cerró una de las competiciones más relevantes del calendario nacional y que reunió a cerca de 250 judokas de todas las comunidades autónomas y contó, además, con participación internacional, con presencia de una delegación de Portugal.

García completó un torneo de alto nivel desde las primeras eliminatorias. En octavos de final se impuso por ippon a la gallega Paula Vale. En cuartos, superó a la portuguesa Jubaida Jamanca, vencedora de la última Supercopa de la categoría. Ya en semifinales, la judoka del Sant Jordi se deshizo de la catalana Josefina Rafat para plantarse en la final, donde cedió ante la asturiana Carlota Miranda, número tres del ranking nacional, cerrando así una competición sobresaliente.

Con este resultado, María García deja prácticamente asegurada la clasificación directa para el Campeonato de España, a falta de la última prueba puntuable de la temporada: la Supercopa del próximo 8 de marzo en Alicante.

En la misma competición, Eric Ferrer, en menos 50 kilos, cayó en primera ronda ante el gallego Asier Carpintero. Posteriormente, accedió a la repesca, donde logró una victoria frente a Hugo Roel, aunque no pudo avanzar más al perder en la siguiente ronda ante Gonzalo Merino.

Plata también en la Supercopa de España de Veteranos en Madrid

De forma paralela, otra expedición del Club Judo Sant Jordi compitió ese mismo sábado en la Supercopa de España de Veteranos, disputada en la sede de la Federación Madrileña de Judo. El torneo reunió a más de 200 judokas de toda España y contó con equipos internacionales de Portugal y Francia.

En la categoría M5 menos 81 kilos, Antonio López y Antonio Juan no superaron la primera ronda y quedaron fuera de la repesca. En cambio, Víctor Canseco (M2 más 100 kg) alcanzó la final y logró la medalla de plata, tras ceder ante el representante francés.

Desde el Club Judo Sant Jordi valoran muy positivamente la participación en ambas competiciones, tanto por los resultados como por la proyección que reflejan en categorías de base y veteranos, reafirmando su apuesta por la formación, la competición y los valores del judo.