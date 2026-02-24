Alejandro Valverde regresa a la Vuelta a Ibiza MTB para hacer historia en su 25 aniversario

No podía faltar. Alejandro Valverde, una de las figuras más influyentes del ciclismo español en las últimas décadas, regresa a la Vuelta a Ibiza MTB Siroko by Shimano más ambicioso que nunca. Valverde quiere ganar y para eso ha buscado una pareja para esta 25ª edición que le aguante el ritmo: Fran Rus.

Poco se puede contar ya de Alejandro Valverde que no se sepa. Campeón del Mundo en 2018, ganador de cuatro ediciones de La Vuelta y vencedor de clásicas monumentales como Lieja-Bastoña-Lieja, el murciano ha firmado una de las trayectorias más longevas y exitosas del pelotón internacional. Tras su retirada del ciclismo profesional en carretera, Valverde fue nombrado seleccionador nacional masculino de ruta, cargo desde el que lidera a la nueva generación del ciclismo español, sin renunciar a su espíritu competitivo, que sigue demostrando en pruebas de mountain bike y otras disciplinas.

La pareja elegida por Valverde, Fran Rus, es uno de los ciclistas españoles "más versátiles del panorama nacional". Con experiencia en carretera, gravel y mountain bike, el murciano ha destacado en el pelotón por su "solidez y capacidad competitiva en distintos terrenos". A lo largo de su trayectoria, ha defendido los colores de equipos nacionales de referencia, demostrando una polivalencia que le convierte en un "corredor completo y fiable en carreras por etapas como la Vuelta a Ibiza MTB Siroko by Shimano". Esta dupla llega a Ibiza con la "ambición de ganar". Su participación eleva el nivel de una "edición ya histórica y convierte la isla en punto de encuentro de grandes nombres del ciclismo".

"La Vuelta a Ibiza MTB siempre es una carrera especial. Es exigente, es técnica y el ambiente que se vive aquí es diferente. En el 25 aniversario no podía faltar y venimos con ambición. Con Fran queremos estar delante desde el primer día y pelear por la victoria”, aseguraba Alejandro sobre sus expectativas para la Vuelta. La edición de 2026 no es una más. Es el homenaje a un cuarto de siglo de ciclismo en la isla, al legado de Bartolo Planells y a miles de participantes que han convertido la prueba en una referencia internacional.

“Valverde no viene a pasearse, viene a competir. Y eso nos encanta. Porque nuestra esencia siempre ha sido ofrecer una carrera exigente, auténtica y deportiva. Con Fran a su lado, sabemos que serán protagonistas”, comentaba Juanjo Planells, responsable de la cita. Desde su primera edición, la carrera ha sabido combinar deporte de alto nivel, promoción turística y el carácter único de Ibiza como escenario natural. Hoy, 25 años después, la presencia de Alejandro Valverde confirma que aquel sueño inicial no sólo sigue vivo, sino que alcanza su momento más brillante. Ibiza volverá a convertirse en el epicentro del mountain bike. Y esta vez, con una leyenda dispuesta a seguir escribiendo historia.