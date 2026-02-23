El tenis base de Ibiza y Formentera corona a sus campeones

A lo largo de los dos últimos fines de semana, las pistas de las pitiusas han sido escenario de las finales de la primera y segunda categoría del Campeonato de Ibiza y Formentera de Tenis en las edades cadete, infantil, alevín y sub10, un desenlace que ha dejado una amplia nómina de campeones y un notable dominio de los clubes locales.

En cadete masculino, el título se quedó en el Ibiza Club de Campo, con Mariano Saavedra imponiéndose a su compañero Aleix Ramón por un claro 6-1 y 6-2. También hubo final íntegramente de club en cadete femenino, donde Alae Darfoufi y Annabel Bosmans, ambas del Club de Tenis Santa Gertrudis, protagonizaron un duelo más igualado que se resolvió en tres sets: 6-4, 4-6 y 6-3 para Darfoufi.

La segunda categoría cadete masculina también coronó a un jugador del Santa Gertrudis. Juno Engel superó a Víctor García por 6-3 y 6-0, confirmando su buen momento en el tramo final del campeonato.

En infantil masculino, el Club de Tenis Santa Eulalia firmó otra final con acento local: Dani Enríquez venció a Santiago Bellistri por 6-1 y 6-0. En la final infantil femenina, Thiara Vallmitjana se llevó el triunfo frente a Alae Darfoufi en tres sets (6-2, 2-6 y 6-3). En la segunda categoría infantil masculina, volvió a repetir Engel, que se impuso a Joan Orvay con un doble 6-2.

La categoría alevín dejó dos nuevos campeones. En el cuadro masculino, Daniel Enríquez, de nuevo desde el Santa Eulalia, ganó a Tim Vallmitjana por 6-1 y 6-0. En el alevín femenino, Mia Horridge se proclamó campeona tras superar en la final a Valentina Nina. En segunda categoría alevín, el título fue para Lau Tur, vencedor ante Mateo Fleer.

Por último, en sub10 masculino, Alan Visinescu (Club de Tenis Genetes) se alzó con el campeonato tras ganar la final a Aidan Soidi (Club de Tenis Santa Eulalia), poniendo el broche a dos fines de semana de competición que han evidenciado el buen nivel y la proyección del tenis base pitiuso.