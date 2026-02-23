Oro y plata para las hermanas ibicencas Maya y Nara Miranda en la Liga Nacional de Karate

El karate ibicenco sigue arrasando allá por donde va. Maya Miranda Blesa, del Club Ibiza Samurais, se colgó la medalla de oro en la primera jornada de la Liga Nacional de Karate celebrada en Logroño, que congregó a competidoras de las categorías inferiores de alevín, infantil y juvenil. También subió al podio su hermana Nara Miranda Blesa, que con una plata confirmó el buen momento en el que se encuentran ambas.

Junto a ellas, Marina Manrique completó una participación de alto nivel en categoría juvenil, donde finalizó novena en una jornada marcada por la exigencia y el alto nivel de las competidoras en una liga nacional.

La competición contó con la representación de ocho representantes del club pitiuso además de un meritorio séptimo puesto en el medallero general por clubes. Asimismo, el desplazamiento contó con la presencia de las entrenadoras Cristina Ferrer García, Anna Roig Mayans e Inmaculada Sayagués Roig.

El club subrayó la proyección de sus deportistas, ya que Maya, Nara y Marina participaron recientemente en un entrenamiento de la selección española, un hecho que refuerza su progresión y el trabajo que se está realizando.

La representación ibicenca en Logroño se completó con la participación de dos deportistas más del Samyd, entidad que también celebró resultados, ya que dos karatekas masculinos del Samyd lograron medallas de bronce en sus respectivas categorías.