Josep Torres bate el récord de maratón de Ibiza

El atletismo ibicenco vuelve a marcar territorio en la distancia reina. Josep Torres (C.A. Vallenc) se ha convertido este domingo en el nuevo plusmarquista absoluto de maratón de Ibiza tras firmar un registro de 2 horas, 27 minutos y 51 segundos en el Maratón de Castellón, donde además debutaba sobre los 42.195 metros. Con este crono, Torres destrona a Miki Barral, quien en 2022 había logrado un hito similar al arrebatar la histórica plusmarca a Toni ‘Buitre’.

La actuación del corredor ibicenco en Castellón fue sólida y perfectamente administrada. Torres pasó el ecuador de la prueba con un tiempo de 1h13:31 en la media maratón, manteniendo un ritmo constante y sin altibajos a lo largo del recorrido. Esa gestión le permitió sostener el esfuerzo hasta la meta y cruzar la línea de llegada en sexta posición de la general, rubricando una marca que ya queda inscrita en la historia del atletismo pitiuso.

El 2:27:51 supone un nuevo salto cualitativo para el fondo local y confirma la progresión del nivel competitivo en los últimos años. Si el récord anterior ya había simbolizado un punto de inflexión al cerrar una plusmarca que llevaba décadas vigente, el nuevo registro de Torres vuelve a elevar el listón en un corto periodo de tiempo, reflejo de la evolución en la preparación y el rendimiento de los atletas de la isla.

Con su estreno en maratón y este resultado, Josep Torres se consolida como el nuevo referente insular en la distancia y fija una marca que, desde hoy, se convierte en el objetivo a batir para las próximas generaciones del atletismo ibicenco.