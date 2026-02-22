Mañana gris de la SD Ibiza en Sant Rafel

La SD Ibiza cayó por 1-3 ante el UE Sant Andreu en el Municipal de Sant Rafel durante la mañana de este domingo. Una gran primera parte de los catalanes cerró el 0-3 al descanso, y Carlos Gilbert acortó distancias para Sa Deportiva, de no haber sido por el penalti errado por Pepe Bernal en los primeros minutos de la segunda mitad.

Casañ realizó cuatro cambios respecto a la jornada pasada ante el Torrent. Jiménez, Teo James, Pepe Bernal y la incorporación invernal, Francisco Cabezas, fueron las novedades tras las numerosas bajas que presentaba Sa Deportiva. A los tres minutos de encuentro llegó la primera tarjeta amarilla para Jaume Villar, acción que le condicionaría para el resto del partido. No sería la única mala noticia para los ibicencos en los primeros compases, ya que el dominio que estaba imponiendo el cuadro catalán se tradujo en el primer tanto de la mañana.

Un balón a la espalda de Raúl Castro fue disputado entre el lateral y Marcos Mendes, que se llevó el cuero en la pugna y definió a placer delante de Edu Frías para colocar el 0-1 en el electrónico. Pese a las constantes quejas de los jugadores de Sa Deportiva por una posible falta sobre Castro, el árbitro decretó gol y tocaba remontar.

Sangría en la primera mitad

El cuadro catalán pudo ampliar la renta dos minutos después con un disparo de Pablo Santiago que se marchó rozando la escuadra izquierda de la portería. Los locales no terminaban de darle continuidad a su juego y las constantes imprecisiones permitían al equipo quadribarrat tomar el control del esférico y generar jugadas de peligro.

Y así llegó el segundo gol catalán, después de una transición rápida en la que Marcet desplazó el cuero a la espalda de la zaga ibicenca, donde apareció Alexis García para fusilar a Frías desde la parte derecha y colocar el 0-2 antes de la media hora.

El tanto, lejos de reactivar a la SD Ibiza, potenció el desempeño del Sant Andreu, que dos minutos después hurgó en la herida y anotó el tercero. Andreu Hernández ejecutó a la perfección un disparo con el empeine que entró besando la red junto al palo derecho y en el que nada pudo hacer Frías. La sangría ya era una realidad en la que estaba siendo la peor primera parte de Sa Deportiva en lo que llevamos de temporada.

Pepe Bernal, errático en la pena máxima

Aunque los pitiusos comenzaron a tirar más de corazón que de mente en los minutos finales de la primera parte, la realidad es que no conseguían traducir ningún ataque en algún disparo sobre la meta de Iñaki Álvarez, que estuvo muy cómodo durante todo el partido.

Casañ introdujo dos cambios al inicio de la segunda mitad. Pep Vidal y Carlos Gilbert ingresarían por un Adrián López que estuvo muy impreciso y un Cabezas que no logró generar peligro en ninguna de ambas bandas. Gilbert sería el primero en avisar para los rojillos con una volea que desvió la defensa a córner.

Ya se veía mayor intensidad por parte de Sa Deportiva, que buscaba desesperadamente un primer gol que comenzara a reducir distancias. Y la primera oportunidad clara no tardaría llegar, tras un remate de volea de Pepe Bernal que fue interceptado con el brazo por un zaguero quadribarrat y que el colegiado decretó como penalti. El propio Bernal sería el encargado de ejecutar la pena máxima, pero no era el día de los ibicencos. Álvarez atajó el disparo ajustado a la izquierda y confirmó la mañana gris que estaba viviendo la SD Ibiza.

Más fe que fútbol

Raúl Castro y Teo James avisaron con tímidos remates que se marcharon muy desviados por encima de la portería en las que eran las únicas aproximaciones de una Sa Deportiva que no encontraba soluciones. Pocos minutos después, Sánchez se marchó de un zaguero con un 'sombrerito' para plantarse delante de Álvarez, pero su disparo voló por encima de los tres palos.

Sánchez volvió a rozar el primero con un remate de cabeza que obligó a Iñaki a estirar la mano. En la jugada siguiente, Pepe Bernal recogió el esférico en banda izquierda y, con un centro medido, sirvió un 'caramelito' para que Gilbert embocara a la red de cabeza. 1-3 y aún restaban 20 minutos para intentar la épica. El tanto revitalizó a los rojillos, que estuvieron a punto de materializar el segundo en las botas de Álex Sánchez tras un gran centro de Raúl Castro.

Sin embargo, el segundo no llegaba y lo que sí lo hizo fue la expulsión por doble amarilla de Diego Jiménez. Además, Josep Señé, ex de la UD Ibiza, pudo marcar el cuarto tanto tras un libre directo ejecutado magistralmente que impactó en el palo derecho.

Alejando Ramón y Moreno entraron en el descuento para aportar en el centro del campo, pero no daría tiempo más en un choque que ya estaba visto para sentencia. Bourdal tendría la última ocasión en el bando rojillo, antes de que el árbitro pitara el final de un partido en el que la SD Ibiza no pudo revertir la mala primera mitad y en el que no logró mantener la solidez en el Municipal de Sant Rafel.