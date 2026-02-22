El Inter Ibiza se acerca al ‘play-off’ y la SD Portmany cae

Jornada de sábado dispar para los equipos pitiusos del Grupo 11 de Tercera RFEF. El Inter Ibiza logró sumar los tres puntos sobre la bocina en Can Cantó, tras imponerse por 2-1 al Santanyí. La SD Portmany, por su parte, cayó por la mínima en el feudo del líder, el Manacor, y continúa en la pugna por la permanencia de la categoría.

El primer tanto interista no tardaría en llegar, después de que Alberto Martínez adelantara a los locales a la media hora de encuentro. El transcurso del tiempo penalizó a los pitiusos, que vieron como David Otero estableció la igualada a falta de 20 minutos para el final. Pero en Can Cantó no se decide nada hasta que el árbitro pita el final y Richardson Takyi, en el 87, dio el triunfo al Inter Ibiza para colocarse a tan solo tres puntos del play-off, a falta de que jueguen el resto de equipos de la zona alta.

Caída ante el líder

Noticias relacionadas

Peor suerte tuvo la SD Portmany, que buscaba su tercer triunfo seguido en Na Capellera, estadio del líder Manacor y en el que solo la Peña Deportiva logró vencer esta temporada. Un reto mayúsculo, pero posible. Sin embargo, el gol de Sergi Frau, fichaje de la SD Ibiza este invierno y que regresó a tierras mallorquinas, fue el único de un partido que se preveía realmente complicado para las aspiraciones del conjunto de Lolo Paniza.