Fiesta del boxeo en la primera velada de la historia en Sant Antoni

Casi 2000 aficionados tuvieron la oportunidad de asistir a la primera velada de boxeo en Sant Antoni. El evento, organizado por la Federación Balear de Boxeo en colaboración con el San Antonio Ring Academy de Eden Gym y Jimenez Boxin Club y celebrado en el pabellón Siroko Sa Pedrera, reunió a infantiles, amateur de alto nivel y profesiones de élite en una doble sesión, en la que fue una jornada histórica para el noble arte del pugilismo en la isla ibicenca.

A las 10.30 horas arrancó la sesión matinal con el primer Campeonato de Formas de la historia de Ibiza, en el que seis de los púgiles más jóvenes ofrecieron una exhibición sin contacto y enfocada en la técnica y los fundamentos del deporte.

Tras la demostración ofrecida por los pequeños luchadores, llegó el turno de las categorías schoolboy, schoolgirl, júnior y joven. En estas modalidades, Lucía Gutiérrez, Marcos Vettori y Diego Benites se consagraron como campeones de Baleares, dejando una actuación brillante y que encandiló a los allí presentes, en la que fue una mañana llena de gran boxeo y deportividad.

Vendaval de combates por la tarde

La sesión de tarde prometía emociones aún más fuertes, puesto que aún restaban diez combates de la categoría élite por disputarse, antes de dar paso al plato fuerte con los profesionales.

En la primera de estas dos categorías, la mayoría de enfrentamientos se resolvieron por victoria por puntos (VPP). Ángel Prats (Pro Sport) superó a Michael Cuero (Ibiza Boxing) en el menos 78 kilos; Diego Coca (Pro-Box) hizo lo propio ante Cristian Garcia (Jiménez Boxing) en el menos 92 kilos; y Anton Moreno (Gino Boxing) venció a Kike de la Fuente (San An Ring) en el menos 70 kilos. El único combate sin resultado fue el del menos 68 kilos: el duelo entre Jan Sorulmaz (Jiménez Boxing) y Cassius Genske (Ibiza Boxing) quedó nulo.

Francisco Moreno (Gino Boxing) se impuso a Rodrigo García (San An Ring) en el menos 67 kilos; Joel Bustamante (Sant Adrià) derrotó a Eduard Verebcean (Ibiza Boxing) en el menos 55 kilos; e Iago Méndez (Ibiza Boxing) ganó a Andrew Peralta (Soro Boxing) en el menos 56 kilos. En el menos 75 kilos, Toni Planells (Ibiza Boxing) se llevó la victoria frente a Josito Recio (Jiménez Boxing). En categoría élite femenina (menos 53 kilos), Alexia Valencia (Albacete) superó a Camila Guateima (San An Ring), y Riccardo Persia (Olimpia) cerró el bloque élite venciendo a Bruno Ferreira (Ibiza Boxing) en el menos 62 kilos.

Torres, Bonnin y Reynoso, estelares

La noche se cerró con tres combates profesionales de alto nivel en el que los KO y las esquivas estuvieron a la orden del día. En el tramo profesional, Yojan Torres firmó la victoria más rápida de la noche al imponerse por KO en el primer asalto en el menos 67 kilos a Artur Zbun. También antes del límite ganó Elvis Bonnin, que detuvo en el tercer asalto a Sergio Pertegas en el menos 63 kilos. El tercer combate fue el más ajustado: Tomás Reynoso se llevó el triunfo por puntos (58-57) ante Mirko Geografo en el menos 71 kilos.

Así se cerró una velada que ha sido histórica para la isla de Ibiza y que expande la imagen de este deporte a nivel balear y nacional, donde cada paso que se está dando sienta las bases de los que serán los futuros boxeadores y boxeadoras de Ibiza que representarán a la isla en la práctica pugilística.