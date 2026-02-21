El Trasmapi HC Eivissa se da un homenaje y aplasta a OAR Coruña

El Trasmapi HC Eivissa firmó una de sus actuaciones más completas de la temporada al imponerse con autoridad al OAR Coruña (36-24), quinto clasificado y uno de los proyectos más ambiciosos de la categoría. Un auténtico equipazo recién ascendido, construido a golpe de talonario y con varios jugadores con experiencia en ASOBAL, que hincó la rodilla ante un conjunto pitiuso que jugó con personalidad, intensidad y ambición.

El partido tuvo un componente emocional añadido para Álex Malid y Javi Rodríguez, ambos con pasado ibicenco, que regresaban a la que fue su casa durante varias temporadas.

Defensa imperial y un Broto descomunal

El duelo arrancó con ambos equipos tratando de imponer su ritmo, pero pronto quedó claro que el Trasmapi tenía muy claro el plan. Defensa agresiva, solidaridad atrás y salida rápida. Y cuando la muralla no bastaba, apareció Broto. El guardameta volvió a firmar una actuación superlativa, sosteniendo a los suyos en los primeros compases y permitiendo que los locales abrieran la primera brecha (4-1, min. 8). Sa Blanca Dona empujaba y el equipo respondía.

OAR Coruña reaccionó con el paso de los minutos y el choque entró en una fase de intercambio de golpes, con ritmo alto y facilidad anotadora en ambas áreas. Pero ante un rival de este calibre, los errores se pagan. Varias imprecisiones locales permitieron a los gallegos reducir la distancia hasta el mínimo.

Lejos de descomponerse, el conjunto de Geno Tilves mantuvo la calma. Ajustó atrás, endureció la defensa y volvió a marcar territorio. El resultado al descanso (16-11) fue el reflejo de una primera mitad muy seria: once goles encajados ante un equipo con mucha pólvora y un Broto que alcanzó el intermedio con un 50% de paradas, rubricando su exhibición con el último tanto antes de sonar la bocina. Sublime.

Golpe definitivo tras el descanso

Si alguien esperaba relajación, se equivocaba. El Trasmapi salió del vestuario decidido a matar el partido. Apretó los dientes y llevó la diferencia hasta los siete goles, obligando al técnico visitante a solicitar tiempo muerto. El parón reactivó a OAR, que mejoró en defensa y encontró transiciones rápidas para recortar distancias hasta los cuatro tantos en el ecuador del segundo acto. Era el momento crítico.

Geno Tilves lo detectó a tiempo. Paró el partido, ajustó piezas y el equipo respondió con un arreón definitivo que devolvió la máxima renta (27-20, min. 48). A partir de ahí, el encuentro tuvo un único color. Con el choque encarrilado, hubo tiempo incluso para que los canteranos Chancay y State disfrutaran de minutos en una noche grande. El Trasmapi no levantó el pie y amplió la ventaja hasta el 36-24 final, cerrando el que probablemente haya sido su partido más completo del curso.

Con esta victoria de prestigio, el Trasmapi HC Eivissa asciende hasta la sexta plaza con 24 puntos, a solo dos del propio OAR Coruña, que marca la zona de play-off de ascenso. La próxima semana espera el líder, el Proin Triana, que ya sufrió en la ida para llevarse los dos puntos de Sa Blanca Dona (26-27).