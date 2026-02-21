Balonmano | División de Honor Plata
El Trasmapi HC Eivissa se da un homenaje y aplasta a OAR Coruña
El equipo ibicenco cuajó el partido más completo de la temporada y venció con autoridad (36-24) al quinto clasificado gracias a una gran defensa y la actuación de Jorge Broto, el mejor jugador del partido
El Trasmapi HC Eivissa firmó una de sus actuaciones más completas de la temporada al imponerse con autoridad al OAR Coruña (36-24), quinto clasificado y uno de los proyectos más ambiciosos de la categoría. Un auténtico equipazo recién ascendido, construido a golpe de talonario y con varios jugadores con experiencia en ASOBAL, que hincó la rodilla ante un conjunto pitiuso que jugó con personalidad, intensidad y ambición.
El partido tuvo un componente emocional añadido para Álex Malid y Javi Rodríguez, ambos con pasado ibicenco, que regresaban a la que fue su casa durante varias temporadas.
Defensa imperial y un Broto descomunal
El duelo arrancó con ambos equipos tratando de imponer su ritmo, pero pronto quedó claro que el Trasmapi tenía muy claro el plan. Defensa agresiva, solidaridad atrás y salida rápida. Y cuando la muralla no bastaba, apareció Broto. El guardameta volvió a firmar una actuación superlativa, sosteniendo a los suyos en los primeros compases y permitiendo que los locales abrieran la primera brecha (4-1, min. 8). Sa Blanca Dona empujaba y el equipo respondía.
OAR Coruña reaccionó con el paso de los minutos y el choque entró en una fase de intercambio de golpes, con ritmo alto y facilidad anotadora en ambas áreas. Pero ante un rival de este calibre, los errores se pagan. Varias imprecisiones locales permitieron a los gallegos reducir la distancia hasta el mínimo.
Lejos de descomponerse, el conjunto de Geno Tilves mantuvo la calma. Ajustó atrás, endureció la defensa y volvió a marcar territorio. El resultado al descanso (16-11) fue el reflejo de una primera mitad muy seria: once goles encajados ante un equipo con mucha pólvora y un Broto que alcanzó el intermedio con un 50% de paradas, rubricando su exhibición con el último tanto antes de sonar la bocina. Sublime.
Golpe definitivo tras el descanso
Si alguien esperaba relajación, se equivocaba. El Trasmapi salió del vestuario decidido a matar el partido. Apretó los dientes y llevó la diferencia hasta los siete goles, obligando al técnico visitante a solicitar tiempo muerto. El parón reactivó a OAR, que mejoró en defensa y encontró transiciones rápidas para recortar distancias hasta los cuatro tantos en el ecuador del segundo acto. Era el momento crítico.
Geno Tilves lo detectó a tiempo. Paró el partido, ajustó piezas y el equipo respondió con un arreón definitivo que devolvió la máxima renta (27-20, min. 48). A partir de ahí, el encuentro tuvo un único color. Con el choque encarrilado, hubo tiempo incluso para que los canteranos Chancay y State disfrutaran de minutos en una noche grande. El Trasmapi no levantó el pie y amplió la ventaja hasta el 36-24 final, cerrando el que probablemente haya sido su partido más completo del curso.
Con esta victoria de prestigio, el Trasmapi HC Eivissa asciende hasta la sexta plaza con 24 puntos, a solo dos del propio OAR Coruña, que marca la zona de play-off de ascenso. La próxima semana espera el líder, el Proin Triana, que ya sufrió en la ida para llevarse los dos puntos de Sa Blanca Dona (26-27).
