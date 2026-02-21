Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Triatlón

Tarde de deporte y diversión en el primer Circuito Trikids del año

Decenas de niños y niñas de entre dos y catorce años participan en el triatlón infantil de ses Figueretes en una cita que reúne familia y deportividad a partes iguales

Las imágenes del Circuito Trikids 2026 en el paseo de ses Figueretes

Las imágenes del Circuito Trikids 2026 en el paseo de ses Figueretes / Toni Escobar

Juan López

Ibiza

La nueva temporada del Circuito Trikids 2026 arrancó por todo lo alto durante la tarde de este sábado en el Paseo de ses Figueretes. Niños y niñas de entre dos y catorce años ocuparon la Plaza de Julián Verdera a partir de las 16 horas, esperando su turno para competir en una prueba que trazaba todo el paseo y que tenían que recorrer tanto a pie como en bicicleta.

Decenas de niños y niñas participan en el Circuito Trikids 2026

Juan López

Primero fue el turno de los más pequeños en la categoría Baby -niños nacidos entre 2023 y 2024-, que arrancaron de la mano de sus padres para iniciar la competición organizada por el Ayuntamiento de Ibiza y Blue Challenge y que recorrerá los otros cuatro municipios de la isla a lo largo del año.

Después fue el turno de los prebenjamines, y así hasta pasar por benjamines, alevines, infantiles y cadetes, que cerraron la tarde con dos vueltas de 2.5 y 1.2 kilómetros corriendo y una intermedia de 10 kilómetros en bici. Todos los participantes recibieron una medalla-puzzle que podrán completar en las siguientes citas Trikids por toda la isla, en la que fue una tarde que mezcló deporte, familia y diversión a partes iguales.

TEMAS

