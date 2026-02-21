Tarde de deporte y diversión en el primer Circuito Trikids del año

La nueva temporada del Circuito Trikids 2026 arrancó por todo lo alto durante la tarde de este sábado en el Paseo de ses Figueretes. Niños y niñas de entre dos y catorce años ocuparon la Plaza de Julián Verdera a partir de las 16 horas, esperando su turno para competir en una prueba que trazaba todo el paseo y que tenían que recorrer tanto a pie como en bicicleta.

Juan López

Primero fue el turno de los más pequeños en la categoría Baby -niños nacidos entre 2023 y 2024-, que arrancaron de la mano de sus padres para iniciar la competición organizada por el Ayuntamiento de Ibiza y Blue Challenge y que recorrerá los otros cuatro municipios de la isla a lo largo del año.

Después fue el turno de los prebenjamines, y así hasta pasar por benjamines, alevines, infantiles y cadetes, que cerraron la tarde con dos vueltas de 2.5 y 1.2 kilómetros corriendo y una intermedia de 10 kilómetros en bici. Todos los participantes recibieron una medalla-puzzle que podrán completar en las siguientes citas Trikids por toda la isla, en la que fue una tarde que mezcló deporte, familia y diversión a partes iguales.