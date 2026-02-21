Exigente prueba para la SD Ibiza en Sant Rafel

La SD Ibiza afronta este domingo a las 12 horas en el Municipal de Sant Rafel uno de los duelos más exigentes en lo que va de temporada. Los hombres de Raúl Casañ se medirán ante un Sant Andreu que no pierde desde el pasado 30 de noviembre y que está en la segunda posición, a tan solo dos puntos del líder Poblense.

Casañ no podrá contar Fernando Vargas. El ariete se consolidó como principal referencia en el ataque desde su llegada en enero, pero un esguince de rodilla le mantendrá alejado de los terrenos de juego durante las próximas semanas. De igual forma, el centro del campo rojillo también se encuentra en horas bajas. Las molestias de Mario Riquelme y Rico, además de la baja de Andrada, que tampoco estará disponible durante las próximas dos semanas, ponen de manifiesto un verdadero problema en la sala de máquinas.

El encuentro, correspondiente a la jornada 24 del Grupo 3 de Segunda RFEF, será una prueba más para probar la capacidad competitiva de Sa Deportiva en el Municipal, donde solo ha caído en una ocasión. Ya en el partido de la ida se pudo ver a una SD Ibiza correosa y que puso en dificultades a los catalanes, después de adelantarse en el marcador en la primera parte por medio de Carlos Gisbert. Aunque el conjunto quadribarrat logró remontar (2-1), no fue hasta el minuto 86 cuando consiguieron derribar el muro rojillo.

«Un superequipo»

Y es que los ibicencos han demostrado durante toda la temporada que pueden mirar de tú a tú a cualquier rival de la competición, y aún más en Sant Rafel, que se ha convertido en un fortín después de que tan solo Lleida Atlètic y Espanyol B hayan podido rascar puntos de territorio pitiuso. La SD, además, llega herida tras el empate 'in extremis' que volvió a encajar en Torrent, tal y como sucedió ante el Porreres dos semanas antes y que volvió a reflejar las dificultades a la hora de mantener los resultados favorables en los minutos decisivos.

Sin embargo, Sa Deportiva se encuentra en una posición que le permite respirar más que otros equipos de la categoría. Undécima, con 31 puntos, se coloca cuatro por encima del playoff de permanencia, delimitado por el Castellón B, y ocho por encima de posiciones de descenso, una distancia que permite afrontar con menos urgencia partidos de alto calibre como el que se vivirá este domingo en Sant Rafel.

«El equipo está a tope, con muchas ganas y mucha ilusión de afrontar este partido», manifestó Casañ en la previa del choque ante un Sant Andreu que califica como un «superequipo, con jugadores muy contrastados en categorías superiores y que se ha reforzado con jugadores muy buenos», además de reconocer que, para él, puede que sea «el mejor equipo de la categoría», señala.

Y es que el conjunto catalán se ha convertido en un auténtico hueso para todos los equipos del Grupo 3. Los pupilos de Natxo González han encadenado diez partidos sin conocer la derrota, con un balance de siete victorias y tres empates. Sin duda, uno de los rivales más fuertes que visitarán el Municipal de Sant Rafel esta temporada ante una SD Ibiza que quiere volver a darle una alegría a su afición.