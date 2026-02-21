Contundente victoria del Gasifred Atlético en un partido trampa

Victoria importante del Gasifred Atlético ante el Vulcanizados Ruiz Tafa (1-4) en un partido que estuvo igualado hasta los minutos finales y en el que los ibicencos aprovecharon la situación de portero jugador para sentenciar el duelo. Buitre, Vargas, Caruso y Valdés anotaron para el Gasi, que aún se mantiene firme en la pelea por los playoffs.

La primera ocasión clara llegó de las botas del capitán tafallés Nacho Pérez, que robó el esférico a Faly en área ibicenca y envió el balón al palo izquierdo de la portería. Pese al despiste inicial, los ibicencos replicaron inmediatamente después por medio de Buitre, que estuvo a punto de abrir el marcador con una volea que atajó con reflejos Miguel Planillo.

No perdonaría a la segunda, un minuto después, cuando embocó a la red un centro desde la izquierda de Uge para establecer el 0-1 a los seis minutos y medio de partido. Los ibicencos cada vez se sentían más cómodos, en busca de certificar una de las pocas victorias que ha logrado fuera de casa esta temporada y que estaba siendo una de las asignaturas pendientes.

Álvaro Llopis, imponente

Usama y Caruso volvieron a obligar a Planillo a emplearse a fondo con sendos disparos ajustados que pudieron ampliar la renta en el electrónico. Sin embargo, Vulcanizados comenzaba a acechar la meta de Llopis con varios disparos y Unai Martínez pudo establecer la igualada con un disparo que impactó en el palo y que era el segundo susto de los locales.

Los navarros cada vez dominaban más sobre la pista y la figura de Llopis se erigió como la más importante de los ibicencos, que pedían la hora para que llegara el descanso y el marcador se mantuviera 0-1. Aunque el empate del Tafa no llegó antes del receso, sí lo haría después de él. Unai Crespo encontró el hueco para batir a Álvaro Llopis tras un gran control y estableció el 1-1 a los dos minutos de segunda mitad. El tanto devolvió la igualdad a un encuentro que volvía empezar de cero y que exigía al Gasi mayor intensidad en ambas áreas.

Portero jugador y sentencia

Los pitiusos no se amilanaron y volvieron a llevar la iniciativa del duelo hasta que llegó la recompensa. Una jugada colectiva ensayada terminó en las botas de Vicent Valdés, que culminó la mejor acción del encuentro con un gol de bella factura para adelantar nuevamente a los azulones.

A partir del segundo gol, el Gasi logró amansar el duelo y ninguna de las dos escuadras generaba gran peligro sobre ninguno de los dos cancerberos. El conjunto navarro sacó portero jugador en busca del empate y, aunque pudo empatar con algún remate sobre Llopis, recibió aún mayor castigo. Caruso aprovechó un error de los locales y a puerta vacía, sentenció el choque desde el centro del campo para colocar el 1-3.

Los hombres de José Fernández tenían la victoria en su mano y la expulsión de Preciado terminaría de penalizar a Vulcanizados, que vio como Ramón Vargas anotaría el definitivo 1-4 a falta de escasos segundos para el final. Con este triunfo, el Gasifred Atlético se reencuentra con la victoria tras dos jornadas sin ganar yprolongar prolonar su buena dinámica la próxima semana ante El Ejido.