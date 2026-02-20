Trikids 2026 arranca la temporada en Ibiza con una prueba infantil en Figueretes

Ibiza dará el pistoletazo de salida al circuito Trikids 2026 este sábado con la primera prueba de la temporada, una cita de triatlón dirigida a niños y niñas que se celebrará en la plaza Julián Verdera de Figueretes. La competición, organizada por Ibiza Blue Challenge en colaboración con el Ayuntamiento de Ibiza, el Consell Insular de Ibiza y la Federación Balear de Triatlón, arrancará a las 16.30 horas, mientras que la recogida de dorsales se realizará el mismo sábado entre las 15.30 y las 16.15 horas en el mismo enclave.

El Trikids recorrerá a lo largo del año los cinco municipios de la isla, consolidándose como una de las principales citas del deporte base en el calendario insular. Como novedad este 2026, la organización entregará a todos los participantes una medalla-puzzle: una pieza en cada sede para completar el diseño final, con el objetivo de incentivar la participación y la continuidad durante toda la temporada.

El circuito celebra este año su décima edición, tras haber organizado más de 40 pruebas desde sus inicios. Cada temporada reúne a cerca de 400 niños y niñas, con un formato lúdico y formativo, sin presión por el resultado y centrado en valores como el esfuerzo, la convivencia y los hábitos saludables.

Desde el Ayuntamiento de Ibiza han subrayado la importancia de respaldar iniciativas que impulsen el deporte base y la adquisición de rutinas saludables desde edades tempranas, reforzando el papel de la ciudad como referente del deporte familiar. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta este sábado a las 11 horas y pueden formalizarse a través de Sportmaniacs.