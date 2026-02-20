Fútbol sala femenino
El San Pablo-Eivissa quiere seguir sumando en Asturias
Las ibicencas buscan su segunda victoria consecutiva ante el Meigas para seguir acercándose a puestos de promoción
El San Pablo-Eivissa afronta este sábado a las 18.30 horas en el Pabellón de Bertamirans un disputado duelo frente al Meigas asturiano, equipo que ocupa actualmente la duodécima plaza con 19 puntos. Las ibicencas, octavas con siete puntos más, visitan tierras asturianas tras el festín del pasado fin de semana ante el Ourense Ontime, que terminó con un resultado de 6-1.
El gran juego desplegado por las turquesas será el objetivo en el choque de este sábado, en el que sumar será nuevamente imprescindible ya que las de Ca n´Escandell continúan con un partido menos tras el aplazamiento del partido ante el ENCE Marin, que se celebrará el próximo 1 de mayo. El San Pablo, con la uruguaya Faty Villar a la cabeza, tratará de sumar los tres puntos para seguir certificando su candidatura a los puestos de arriba.
