Oportunidad de oro para el Gasifred Atlético en Navarra

El Gasifred Atlético tiene ante sí una oportunidad de oro para llevarse los tres puntos en el feudo de su próximo rival, el Vulcanizados Ruiz Tafa, este sábado a las 18 horas en el Polideportivo Municipal de Tafalla. El conjunto navarro es último clasificado con ocho puntos, mientras que el Gasi necesita reencontrarse con la victoria tras las dos últimos empates cosechados ante Leganés y Málaga Ciudad Redonda.

Los ibicencos, octavos en la tabla con 27 puntos, se encuentran actualmente a ocho puntos de puestos de promoción, que ahora mismo están delimitados por el Málaga. Sin embargo, un triunfo ante el Tafa permitiría a los hombres de José Fernández afrontar con mayor confianza el exigente choque que tendrán que afrontar la siguiente jornada ante El Ejido.

Mejorar las prestaciones fuera de casa

Y es que ante el equipo andaluz volvió a quedar demostrado que el Gasifred puede mirar de tú a tú a cualquier rival de la categoría y que puede poner en verdaderos aprietos a los equipos que reinan la zona noble de la clasificación. Un Faly más que entonado, el gran estado de forma de Vargas y el poderío bajo palos de Álvaro Llopis han aupado a un combinado pitiuso al que solo le queda ratificar sus grandes actuaciones con victorias.

Para ello, los azulones deberán refrendar su solidez fuera de sa Blanca Dona, donde son actualmente el tercer peor equipo de la competición con tan solo ocho puntos en nueve partidos. Ante el colista tendrán la ocasión de escalar puestos en esta estadística particular, que explica en mayor medida por qué los ibicencos no están más arriba.

Enfrente estará un Tafa que solo ha sumado un triunfo en toda la temporada que, además, se dio en la primera jornada de liga. Ocho derrotas en los últimos diez enfrentamientos colocan a los navarros en una posición muy vulnerable y que permitirá al Gasifred Atlético afrontar este duelo con mayor seguridad, en la búsqueda de revertir la mala dinámica.