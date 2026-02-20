Un jugador de Ibiza ficha por un club de la Kings League España

El fútbol pitiuso sigue abriéndose hueco en la Kings League España. Hace unos días, durante el mercado de fichajes de la competición de fútbol 7 impulsada por el exfutbolista Gerard Piqué y el influencer Ibai Llanos junto a otras celebridades, se anunció la incorporación del joven ibicenco Sergi Torres Roselló al Jijantes FC, uno de los clubes participantes.

Torres reside actualmente en Barcelona, donde cursa sus estudios en Blanquerna – Universitat Ramon Llull, según refleja en su perfil de Instagram. A partir del próximo 1 de marzo, fecha prevista para el inicio de la sexta edición del torneo, compaginará su formación académica con su participación en el equipo presidido por el conocido streamer y periodista catalán Gerard Romero.

Aunque se trata del primer futbolista ibicenco presente en esta edición, no será el único representante pitiuso en la competición. Uno de los rivales de Jijantes es El Barrio, club presidido por el creador de contenido nacido en la isla Adri Contreras, que cuenta con 970.000 seguidores en Instagram. Habrá, por tanto, un duelo con acento ibicenco en esta Kings League.

Historia futbolística de Torres

Nacido en Vila el 25 de octubre de 2004, Torres es un mediocampista ofensivo cuya trayectoria ha estado siempre ligada al fútbol. Su progresión en las categorías base de la Peña Deportiva tuvo recompensa en la temporada 2021-2022.

Aún con ficha del filial y consolidado como una de las piezas destacadas del conjunto de Santa Eulària en la Liga Nacional Juvenil —la segunda máxima categoría del fútbol juvenil español tras la División de Honor—, debutó oficialmente con el primer equipo el 1 de septiembre de 2021. Con apenas 16 años, se estrenó ante el Platges de Calvià en la final de la fase autonómica de la Copa Federación.

Ingresó en el terreno de juego en el minuto 60, sustituyendo a su hermano Pau, entonces otro prometedor centrocampista del fútbol pitiuso con 21 años. Una fecha señalada para ambos. Además, Sergi Torres se estrenó como goleador ese mismo día al firmar el 0-4 en el minuto 81. Posteriormente disputó 32 minutos, nuevamente como suplente, en la derrota por la mínima (1-0) ante el Lleida en los dieciseisavos de final de la Copa Federación.

Su progresión continuó en liga. Con 17 años recién cumplidos, el técnico de la Peña Deportiva en la campaña 2021-2022, Manolo González —actual entrenador del RCD Espanyol en Primera División—, le dio la oportunidad de debutar en Segunda RFEF el 31 de octubre de 2021. Fue en un derbi local que concluyó sin goles frente a la SD Ibiza. Aquel día disputó 20 minutos y, una semana más tarde, volvió a participar durante un cuarto de hora en la derrota (1-0) en el campo de la SD Tarazona.

Tras su etapa en la Peña Deportiva, solo consta en Transfermarkt un club profesional más en su trayectoria: el CE L’Hospitalet. Sin embargo, una grave lesión de rodilla —rotura de ligamentos— le impidió llegar a debutar con el primer equipo.

Sea como sea, en menos de dos semanas Torres —valorado en 30 millones de euros dentro del sistema interno de la competición, una cifra virtual asignada en función del rendimiento, nivel y proyección de cada jugador— tendrá la oportunidad de reivindicar su talento en uno de los escaparates deportivos y mediáticos con mayor crecimiento del momento.