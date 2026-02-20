Ibiza y Sant Josep presentan la segunda edición de la Cursa per la Dona

La plaza de Sant Jordi ha acogido este viernes la presentación de la segunda edición de la Cursa per la Dona, iniciativa conjunta de los ayuntamientos de Ibiza y Sant Josep que tendrá lugar el próximo 8 de marzo. Tras la buena acogida del año pasado, la prueba mantiene su carácter festivo y solidario e introduce un cambio de recorrido: saldrá de la plaza de Sant Jordi (Sant Josep) y finalizará en el parque Reina Sofía de Ibiza, junto a las murallas Patrimonio Mundial.

El itinerario, urbano y accesible, trazará un tramo de cinco kilómetros y permitirá participar en modalidad de carrera o caminata. También habrá opción de parejas mixtas; en ese caso, los participantes deberán cruzar la meta agarrados de la mano. La dirección técnica recae en Fátima Blázquez y el club Trideporte, mientras que la activación previa correrá a cargo de Women Calisthenics i DBalance, y la influencer local María Martín colaborará en la difusión. La llegada incluirá entrega de premios y celebración con música y food trucks. Las inscripciones tienen un coste de ocho euros y ya están abiertas en carreradelamujeribiza.com, donde también se habilita una fila 0 para colaborar sin participar.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Sant Josep, Xicu Ribas, quiso incidir en la presentación en que «se trata de una prueba que fomenta la actividad física y la práctica deportiva», además de que «pone en valor el papel del deporte como elemento de cohesión social». La regidora de Deportes del Ayuntamiento de Ibiza, Catiana Fuster, por su parte, celebró que «las mujeres de Ibiza tengan una fantástica oportunidad» de celebrar este día con «una jornada que une deporte, visibilización, solidaridad, comunidad y alegría».