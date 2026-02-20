Muay thai
Ibiza estará presente en la cuna del muay thai
El preparador físico ibicenco Óscar Cofrade se incorporará al Rajanon Muay Thai Gym
redacción
El preparador físico y entrenador ibicenco Óscar Cofrade se incorporará después del verano al Rajanon Muay Thai Gym, en Koh Phangan (Tailandia), donde trabajará como responsable de la preparación física de peleadores profesionales.
Cofrade desarrollará su labor en el ámbito de la preparación física aplicada a deportes de contacto, un área que en Tailandia suele estar diferenciada del trabajo técnico-táctico tradicional. Su incorporación se produce tras una estancia previa de entrenamiento en el propio gimnasio.
Su llegada al Rajanon Gym supone un paso más en su trayectoria profesional, integrándose en un entorno de alto nivel en el país considerado la cuna del Muay Thai.
«No se trata solo de trabajar en Tailandia, sino de hacerlo en un contexto donde el nivel es muy alto y donde la preparación física puede marcar diferencias reales en el rendimiento de los peleadores», afirma.
