Complicada visita del Class Sant Antoni a la cancha del Llíria

El Class Bàsquet Sant Antoni, flamante líder del Grupo Este de la Segunda FEB, afrontará este sábado un duro y complicado desplazamiento a la cancha del Club Esportiu Bàsquet Llíria. El encuentro, que se jugará desde las 18.30 horas y será retransmitido por LaLiga+, será una auténtica prueba de fuego para los isleños, que buscarán su octava victoria consecutiva frente a un adversario que hace tres meses que no pierde en casa. Además, el bloque entrenado por Josep Maria Berrocal volverá a jugar a domicilio después de mucho tiempo sin hacerlo, ya que tuvo que recuperar todos los enfrentamientos que jugó fuera en la primera vuelta, debido a las obras de reforma del Pabellón Siroko Sa Pedrera.

Tras colocarse líder en solitario en la pasada jornada, el Class no quiere bajarse de esta ola triunfal que está viviendo. Los sanantonienses se han ganado el derecho a depender de sí mismos para acabar siendo campeones de su conferencia, de la cual restan ocho partidos ligueros por disputarse. Tras la exhibición del pasado fin de semana frente al Maderas Sorlí Benicarló, al que el Sant Antoni superó por 98-54, los de Berrocal no quieren confiarse.

Llegar relajados al parón

«Jugamos contra un rival muy peligroso, que tiene mucho talento, muchos puntos. Ya fue complicado en nuestra casa, el único que hemos perdido aquí en la Liga. Fue el regreso a nuestro pabellón después de mucho tiempo sin jugar allí y no fue fácil de llevar. Va a requerir que estemos muy concentrados, que trabajemos bien desde la defensa y colectivamente, y que sigamos haciendo las cosas que nos han llevado hasta aquí», señaló el preparador del equipo ‘portmanyí’, que no podrá contar todavía con el lesionado Greg Gantt.

«Si somos capaces de competir durante los cuarenta minutos, tendremos opciones de conseguir la victoria», manifestó también Berrocal, que desea que su equipo llegue a la jornada de descanso (por las ventanas FIBA, el último fin de semana de febrero) manteniendo las buenas sensaciones de este 2026, en el que todavía no ha perdido ningún partido.

El Llíria, que es séptimo clasificado con un balance de diez triunfos y ocho derrotas, viene de ganar los dos últimos encuentros. Entrenados por Javier Vilaplana, los valencianos cuentan con jugadores destacados, como el pívot Douglas Kandulu, que es el octavo mejor reboteador de su grupo (promedia 6,72 capturas por encuentro). Además, Michael Enabulele aparece en el ‘ranking’ como el sexto con mejor acierto en el tiro de dos (un 64,71%).