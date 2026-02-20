Avanzan las obras del nuevo polideportivo de ses Figueretes

El futuro polideportivo de ses Figueretes encara su recta final «a buen ritmo» y estará disponible para su uso este verano, según han confirmado este jueves en una visita programada el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero; el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, y las concejalas de Deportes y de Obras, Catiana Fuster y Blanca Hernández, junto a responsables técnicos y de la empresa constructora Tecopsa.

Las obras comenzaron el pasado mes de agosto y cuentan con un presupuesto de 2.784.089 euros. El recinto, que ocupará 2.751 metros cuadrados, se enmarca en el plan estratégico municipal «Eivissa, ciutat de l’esport», orientado a modernizar y ampliar las infraestructuras deportivas del municipio.

La instalación contará con tres pistas transversales de baloncesto y una longitudinal, una pista de fútbol sala, tres pistas de voleibol, gimnasio, sala de enfermería, almacén, vestuarios —incluidos dos adaptados—, baños públicos, vestuario para árbitros, control de acceso y grada, lo que permitirá acoger varias disciplinas de forma simultánea. Asimismo, el nuevo equipamiento incorporará medidas de eficiencia ambiental, con un sistema para reutilizar aguas pluviales y grises, así como la implantación de energías renovables para maximizar el rendimiento y convertirlo en una instalación más sostenible.

El arquitecto del proyecto, Toni Huguet, repasó el estado de ejecución y aseguró que el calendario previsto permitirá que el polideportivo esté plenamente operativo este mismo verano, antes del inicio de la próxima temporada deportiva.

Triguero subrayó que se trata de «una instalación muy esperada por todos los vecinos», tras «muchos años sin nuevas instalaciones deportivas cubiertas» en la ciudad. Por su parte, Marí destacó que el polideportivo «es una necesidad importante» para Ibiza y reiteró el respaldo del Consell a este tipo de proyectos: «Apostar e invertir en deporte es invertir en salud y dar más opciones a nuestros jóvenes y deportistas».