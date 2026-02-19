El Trasmapi reacciona y sueña

El Trasmapi HC Eivissa está muy cerca de certificar la permanencia en la División de Honor Plata masculina cuando restan diez jornadas para el final de la fase regular.

El conjunto dirigido por Eugenio Tilves cuenta con ocho puntos de ventaja con respeto al Confía Base Oviedo, conjunto que delimita la promoción de descenso y a diez del descenso directo, que marca el Balonmano Soria. Es una ventaja importante, ya que tan solo quedan 20 puntos por disputar. Sin embargo, aún queda lo más importante: certificar matemáticamente la salvación en Honor Plata.

El comienzo de año estuvo marcado por la salida de uno de los buques insignia del conjunto taronja: Vicente Sancho. El experimentado extremo ibicenco, de 33 años y por entonces capitán del equipo, puso rumbo al EON Alicante, conjunto que milita en la Liga Asobal, la primera división del balonmano español.

La marcha de Sancho al EON Alicante fue una baja muy sensible, al ser un jugador de gran nivel y además, uno de los líderes en el vestuario y uno de los hombres más queridos por la afición.

También fue sensible la baja de Juan Ignacio Montoto Grenier, conocido deportivamente como Juani Montoto. El pivote argentino, incorporado a principios de temporada, se despidió del Trasmapi a finales de diciembre tras una primera vuelta destacada, en la que anotó 18 goles en la Liga y cuatro en la Copa del Rey. El jugador se marchó por motivos personales.

En el capítulo de fichajes, Diego Rueda fue la única incorporación invernal. El atacante diestro madrileño, de 27 años, aterrizó en la isla para apuntalar el frente ofensivo del equipo ibicenco.

A pesar de las bajas, el equipo ibicenco ha comenzado con buen pie el año. Este arranque de 2026 han logrado seis puntos de diez posibles, tras firmar tres victorias y encajar dos derrotas. Los tropiezos llegaron de forma consecutiva y lejos de casa, en las jornadas 17 y 18, ante el Fundación Agustinos Alicante (30-19) y el Barça Atlètic (32-25), respectivamente.

Cinco victorias en los últimos siete encuentros

Después de caer frente al filial azulgrana, el cuadro pitiuso reaccionó y recuperó sensaciones ante el siempre competitivo Blendio Sinfín Santander. Los cántabros llegaban al duelo en plena dinámica positiva, con más de dos meses sin conocer la derrota, pero sucumbieron en el polideportivo de sa Blanca Dona. Los isleños se mostraron sólidos durante todo el encuentro y acabaron imponiéndose por 29-25.

El Trasmapi dio continuidad a esa mejoría al superar en el siguiente compromiso liguero al BM Benidorm Servigroup. El conjunto presidido por Jaume Marí Cardona firmó una contundente victoria por 29-38 en la pista del equipo alicantino. Con ello, les superó en la tabla clasificatoria.

El conjunto isleño ha recuperado las sensaciones con las que cerró 2025, cuando encadenó dos victorias en los últimos encuentros del año. Desde entonces, ha sumado cinco triunfos en los siete partidos más recientes, es decir, diez de los últimos 14 puntos en juego.

Séptimo clasificado

El combinado naranja ocupa la séptima posición, con 22 puntos tras 20 jornadas. Su balance es de 11 victorias y nueve derrotas, sin empates. Estos registros le sitúan más cerca de la zona de promoción de ascenso a la Liga Asobal que de los puestos de descenso.

De hecho, se encuentra a solo cuatro puntos del UBU San Pablo Burgos 2031, equipo que marca el playoff. Eso sí, el conjunto burgalés tiene todavía un partido pendiente.

El ascenso directo a la Liga Asobal se antoja prácticamente inalcanzable. El Cajasol Sevilla BM Proin lidera la División de Honor Plata con autoridad, con un balance de 17 victorias y solo tres derrotas. El Trasmapi se encuentra a 12 puntos del liderato.

Los registros del Trasmapi tras la vigésima jornada del campeonato 2025-2026 son mejores que los de la pasada temporada a estas mismas alturas. Entonces ocupaba la undécima posición con 15 puntos, cinco menos de los que suma actualmente.

El próximo reto del Trasmapi será el sábado 21 de febrero, a partir de las 19.30 horas, en el polideportivo de sa Blanca Dona, donde se medirá a uno de los colosos de la división, el Attica 21 Hoteles Oar Coruña, cuarto clasificado y vencedor en cuatro de sus últimos cinco encuentros.

El Trasmapi va por el buen camino, pero no puede relajarse: es una categoría que no perdona. Si mantiene este nivel, seguramente sellará la permanencia antes de que concluya la fase regular e incluso podrá aspirar a metas más altas. Paso a paso.