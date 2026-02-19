El Deporte Escolar impulsa el kickboxing con una nueva jornada en Ibiza

El área deportiva de la Federación Balear de Kickboxing y Muay Thai (Fbkm) acogió el pasado sábado, 14 de febrero, una nueva competición enmarcada dentro del programa de Deporte Escolar del Consell de Ibiza, en una jornada que reunió a decenas de jóvenes deportistas de la isla.

La actividad empezó con la modalidad de No Contact, una especialidad creada en Ibiza y oficializada por la Fbkm. Esta disciplina, enfocada principalmente a deportistas principiantes, permite competir sin contacto físico directo, ya que los contendientes mantienen un perímetro de seguridad que impide el golpeo, priorizando así el desarrollo técnico en un entorno formativo.

En esta categoría participaron 18 deportistas y Lucas Rodríguez se proclamó vencedor, mientras que Zoe Victoria finalizó en segunda posición, tras una destacada actuación.

Posteriormente se celebraron combates de contacto controlado, dirigidos a competidores con mayor experiencia. En esta modalidad participaron más de una veintena de luchadores. Arya Serrano, Matías Fernández, Pedro Giménez, Unai Fresneda, Sergio Grueso y Marc Roselló lograron el primer puesto en sus respectivos enfrentamientos, mientras que Rabith Itlouhen, Adam Dagma, Alejandro García, Markus Daus, Pedro Marcial e Izan Parada concluyeron en segunda posición.

La jornada contó con la asistencia de público y se llevó a cabo en un ambiente de deportividad.Conviene recordar que el programa de Deporte Escolar sigue consolidándose como una herramienta clave para la promoción del kickboxing tanto en centros educativos como en los clubes federados de la isla.