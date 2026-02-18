Sergi Frau, un visto y no visto en la SD Ibiza

El joven atacante Sergi Frau, de 19 años, fichó por la SD Ibiza el pasado 23 de diciembre procedente del CE Manacor, segundo clasificado del grupo XI de Tercera RFEF.

El conjunto rojillo anunció oficialmente su incorporación mediante un comunicado en el que señalaba: «Nos complace anunciar la incorporación de Sergi Frau (19 años), jugador de perfil ofensivo que puede actuar tanto de extremo como de delantero. El futbolista llega procedente del CE Manacor y apostamos por el talento joven de Baleares».

Ese mismo día, el club mallorquín comunicó la salida del ariete, nacido en 2006, con un mensaje de agradecimiento: «Te deseamos la mayor de las suertes en tu nueva aventura, Sergi Frau».

Hasta ese momento no había nada reseñable. Sin embargo, con el paso de los días sí hubo novedades en torno al jugador, que llegaba para reforzar la punta de ataque de la plantilla dirigida por Raúl Casañ. El CE Manacor anunció posteriormente el regreso de Frau al conjunto mallorquín: «Sergi Frau ha vuelto. El delantero se reincorpora a la disciplina manacorina para afrontar la segunda parte de la temporada. Encantados de volverte a tener con nosotros».

La SD Ibiza no oficializó la salida de Frau

El paso de Frau, quien no llegó a entrar ni en una convocatoria, por la entidad presidida por Vicente López fue más que efímero: apenas duró 18 días en el equipo rojillo.

La etapa del atacante balear en el club ibicenco fue tan fugaz que la SD Ibiza no anunció oficialmente su salida y, además, eliminó —al menos en su perfil de Instagram— la publicación en la que comunicaba su fichaje.

Aunque la vuelta del joven exfutbolista del RCD Mallorca al conjunto rojiblanco, rival directo de la Peña Deportiva en el grupo XI de Tercera RFEF en la lucha por el ascenso a Segunda RFEF, se oficializó el 10 de enero, su regreso al Manacor era un secreto a voces desde principios de año.

Prueba de ello es la imagen publicada por el club mallorquín el 4 de enero en el vestuario, celebrando un triunfo, en la que ya aparecía Sergi Frau.

A raíz de esta imagen comenzaron a circular rumores en las redes sociales. El periodista David Marí informó, a través de la red social X, de que «a Frau no le han gustado las condiciones en la SD Ibiza».

El presidente del club, Vicente López, indicó que «Frau llegó en Navidad y, tras una semana entrenando, decidió volver». «Es un chaval que nunca había salido de su isla y que vino en unas fechas muy señaladas. A pesar de ello, le deseamos mucha suerte», añadió.