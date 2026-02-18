Sa Deportiva y un vídeo promocional con mucho arraigo

La SD Ibiza publicó en redes sociales el vídeo promocional de su primera equipación para la temporada 2025-2026, de característico color rojillo. Lo hizo a través de una publicación compartida con uno de sus principales patrocinadores, Pacha Collection, responsable de la venta de la indumentaria tanto online como en sus tiendas físicas.

El vídeo, que tiene una duración de aproximadamente 40 segundos, muestra cómo varios jugadores de la primera plantilla realizan toques con el balón, vestidos con la primera equipación, en algunas de las zonas más emblemáticas de la isla, como la playa de ses Salines, el baluarte de Santa Llúcia o el portal de ses Taules, en Dalt Vila, entre otros enclaves.

La publicación de Pacha Collection resalta la conexión entre la música electrónica, uno de los pilares del Grupo Pacha, y el fútbol. Lo expresa a través de la frase: «Nacido en Eivissa, para Eivissa. Donde la música, el deporte y la comunidad laten al unísono».

Cinco jugadores de la SD Ibiza en el vídeo promocional

El portero catalán Edu Frías; el experimentado defensa central Diego Jiménez; el talentoso centrocampista ibicenco Marcos García; el mediocentro defensivo Jaume Villar; y el atacante Carles Gilbert fueron los cinco jugadores de la primera plantilla de la SD Ibiza que aparecen en la producción, que finaliza en el Estadio Municipal de Sant Rafel, feudo del equipo esta temporada.

En cuanto a la camiseta, incluye en la parte posterior el número 1950, año de fundación de la Sociedad Deportiva Ibiza. Precisamente, Sa Deportiva también aparece en el vídeo promocional, en el que se muestra una plantilla vintage y se evoca el espíritu del club en la parte frontal de la elástica con el mensaje ‘Som Sa Deportiva, l’Eivissa de Sempre’.

En cuanto a los colores, la elástica es predominantemente rojilla, fiel a su estilo e historia, e incorpora finas franjas doradas en la parte delantera.

Conviene recordar que la camiseta tiene un precio de 89,90 euros. A pesar de su elevado coste, superior al que fijan algunos equipos de la máxima categoría del fútbol español para la suya, como el RC Celta (79,95 euros), la mayoría de los aficionados del conjunto ibicenco se han mostrado satisfechos con la iniciativa, a juzgar por los comentarios positivos en redes sociales.